مرکز خبرنگاران افغانستان: حق دسترسی به اطلاعات تحت حاکمیت طالبان عملاً از میان رفته است

این مرکز دیروز (دوشنبه 6 مهر) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد یونسکو در سال ۲۰۱۵ روز ۲۸ سپتامبر را به‌عنوان روز بین‌المللی دسترسی همگانی به اطلاعات به رسمیت شناخت تا بر دو اصل تضمین قانونی این حق و دسترسی عملی شهروندان تأکید کند. با این حال، افغانستان تحت حاکمیت طالبان کاملاً در مسیر معکوس حرکت کرده است.

بر اساس یافته‌های مرکز خبرنگاران افغانستان، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در مرداد ۱۴۰۰ تاکنون، دست‌کم ۲۴ دستورالعمل محدودکننده علیه آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای صادر شده است. این دستورالعمل‌ها در مغایرت آشکار با قانون رسانه‌های همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان قرار دارند.

این مرکز تأکید کرد: «مردم افغانستان امروز نه به‌دلیل جنگ، بلکه به‌دلیل یک سیاست رسمی و عامدانه، در تاریکی مطلق اطلاعاتی زندگی می‌کنند. حکومت طالبان جنگ خود را علیه حق دانستن اعلام کرده است؛ جنگی که خبرنگاران را خاموش، اطلاعات مورد نیاز مردم را به‌شدت محدود و حق بنیادین مردم برای آگاهی را سلب کرده است.»

مستندات این مرکز نشان می‌دهد با اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر، محدودیت‌ها به‌صورت سیستماتیک تشدید شده است. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به ممنوعیت پوشش اعتراضات، سانسور پیش از نشر، ممنوعیت بازنشر برنامه‌های تلویزیون‌های بین‌المللی، حذف زنان از رسانه‌ها، گسترش ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده به ۲۵ استان که به تعطیلی ده‌ها تلویزیون انجامیده، محدودیت استفاده از تلفن‌های هوشمند و جرم‌انگاری روزنامه‌نگاری مستقل اشاره کرد.

مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواست تمام فرمان‌ها و دستورالعمل‌های فراقانونی ناقض قوانین رسانه‌ای را لغو کند، به نظام سانسور و بازداشت خبرنگاران پایان دهد و از جامعه جهانی خواست حمایت عملی خود از رسانه‌های مستقل و خبرنگاران در معرض خطر را افزایش دهد.

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