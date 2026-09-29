اهانت وزیر افراطی صهیونیست به پیکر شهید یحیی السنوار

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایتامار بن‌غفیر وزیر امنیت داخلی اسرائیل گفت بعد از آن که کرسی وزارت دفاع را به دست بیاورد، پیکر یحیی السنوار رهبر شهید حماس و پیکرهای عاملان حملات هفتم اکتبر به اسرائیل را که در اختیار اسرائیل است، خواهد سوزاند.

به گزارش العربی الجدید، بن‌غفیر در مصاحبه‌ای رادیویی گفت، بعد از آن که کرسی وزارت دفاع را به دست بیاورم، پیکرهای السنوار و دیگر عوامل حملات هفتم اکتبر که در اختیار اسرائیل است، سوزانده خواهد شد.

بن‌غفیر همچنین افزود، من به عنوان وزیر دفاع، تغییراتی ریشه‌ای در وزارت دفاع ایجاد خواهم کرد.

این تعهد در چارچوب تکرار درخواست‌های بن‌غفیر برای منصوب شدن به عنوان وزیر دفاع در دولت آینده مطرح شده است. او در روزهای اخیر بارها درباره برنامه‌های خود برای وزارت دفاع صحبت کرده و در مراسمی که جنبش «نحالا» در نزدیکی مرز غزه برگزار کرده بود، گفت: امیدوارم حتی پیش از انتخابات به نِسانیت (منطقه‌ای در شمال غزه) برسیم؛ اما اگر خدای ناکرده این اتفاق پیش از انتخابات رخ ندهد، امیدوارم به یاری خدا وزیر دفاع اسرائیل شوم تا شما را به نِسانیت، سراسر منطقه پیرامونی شمال غزه و سراسر منطقه غزه بازگردانم.

بن‌غفیر پیش‌تر طرحی امنیتی ارائه کرده بود که شامل سیاست تشویق به مهاجرت داوطلبانه فلسطینی‌ها از نوار غزه و کرانه باختری بود. او همچنین در پی خلع سلاح تشکیلات خودگردان فلسطین و بازداشت مقام‌های ارشد این تشکیلات است که به گفته او از تروریسم حمایت می‌کنند.

در رابطه با عملیات ارتش اسرائیل، بن‌غفیر خواهان تغییر قواعد درگیری و افزایش حمایت از سربازان است. طرح او همچنین شامل افزایش حقوق سربازان و واگذاری زمین رایگان به نیروهای رزمی می‌شود.

دو بند دیگر این طرح به تغییرات داخلی در ارتش اسرائیل مربوط می‌شود. بن‌غفیر در پی اصلاح آیین‌نامه اخلاقی ارتش است.

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