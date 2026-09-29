به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان بین‌المللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل متحد در گزارشی جدید اعلام کرد تفاوت چشم‌گیری در توزیع کمک‌های نقدی میان مهاجران بازگشت‌کننده افغانستانی از ایران و پاکستان وجود دارد و بازگشت‌کنندگان از پاکستان حدود سه برابر بیشتر از بازگشت‌کنندگان از ایران کمک دریافت کرده‌اند.

این سازمان روز دوشنبه ۶ مهر گزارشی با عنوان «مرور تاب‌آوری بازگشت‌کنندگان افغانستان» منتشر کرد. بر اساس این گزارش، از مجموع ۱.۹ میلیون بازگشت‌کننده در شش ماه دوم سال ۲۰۲۵ میلادی، تنها ۳۸ درصد کمک نقدی چندمنظوره دریافت کرده‌اند. در حالی که ۶۹ درصد بازگشت‌کنندگان از پاکستان این کمک را گرفته‌اند، این رقم برای بازگشت‌کنندگان از ایران تنها ۲۴ درصد بوده است.

سازمان بین‌المللی مهاجرت مبلغ دقیق کمک‌ها را در گزارش جدید ذکر نکرده، اما در برنامه سال ۲۰۲۴ بسته کمک نقدی ۱۴۰ دلار برای هر خانواده به‌علاوه حدود ۲۰ دلار هزینه انتقال برای هر فرد پیش‌بینی شده بود. بازگشت‌کنندگان هنگام ورود به مرزها کمک نقدی، خدمات بهداشتی، کمک غذایی و سیم‌کارت دریافت کرده‌اند.

گزارش نشان می‌دهد بازگشت‌کنندگان پس از ورود با نیازهای فوری و بلندمدت متعددی روبه‌رو هستند. ۶۹ درصد در تأمین غذا مشکل دارند، ۶۷ درصد به کمک برای سرپناه امن نیاز دارند و ۷۷ درصد در سرپناه‌های موقت زندگی می‌کنند. همچنین ۵۶ درصد فرصت‌های کاری و معیشتی را نیاز اساسی خود دانسته‌اند و تنها ۵ درصد دارایی مولد برای کسب درآمد دارند.

با وجود مشکلات اقتصادی، ۷۵ درصد بازگشت‌کنندگان گفته‌اند در شش ماه آینده قصد ترک محل فعلی زندگی خود را ندارند. این گزارش بر اساس مصاحبه با ۱۵۴۷ بازگشت‌کننده (۸۸۸ نفر از پاکستان و ۶۵۹ نفر از ایران) تهیه شده که وضعیت آنان را حدود ۹ تا ۱۵ ماه پس از بازگشت بررسی کرده است.

سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد از سپتامبر ۲۰۲۳ تا پایان آگست ۲۰۲۶ بیش از ۶.۵ میلیون نفر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند. در بازه جولای تا دسامبر ۲۰۲۵ نیز حدود ۱.۹ میلیون نفر بازگشت کرده‌اند که ۵۸ درصد آنان کودک بوده‌اند.

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