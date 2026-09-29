سازمان ملل: ۸۲ درصد نهادهای زنان در افغانستان در معرض تعطیلی قرار دارند

بر اساس یافته‌ها، ۷۲ درصد نهادها در سال ۲۰۲۵ کاهش بودجه داشته‌اند و ۶۶ درصد وضعیت مالی خود در سال ۲۰۲۶ را بدتر یا بحرانی توصیف کرده‌اند. در نتیجه، ۸۲ درصد نهادهای مورد بررسی گفته‌اند در معرض خطر تعطیلی قرار دارند. یک نهاد به‌طور دائمی تعطیل شده و ۵۴ درصد احتمال تعلیق یا تعطیلی کامل فعالیت‌های خود طی ۱۲ ماه آینده را مطرح کرده‌اند.

کاهش بودجه مستقیماً بر ارائه خدمات اثر گذاشته است. ۷۷ درصد نهادها ظرفیت پاسخگویی به نیازهای زنان و دختران را کمتر از سطح نیاز موجود اعلام کرده‌اند و ۸۳ درصد از افزایش این نیازها نسبت به سال‌های گذشته خبر داده‌اند. ۶۲ درصد نهادها اکنون زنان و دختران کمتری را پوشش می‌دهند و ۵۴ درصد ناچار به قرار دادن متقاضیان در فهرست انتظار یا رد درخواست‌ها شده‌اند.

در بخش خدمات تخصصی، ۷۶ درصد نهادها از کاهش یا توقف خدمات مدیریت خشونت علیه زنان، ۷۰ درصد از کاهش فضای امن برای زنان و دختران و ۶۸ درصد از اختلال در خدمات معیشتی و توانمندسازی اقتصادی گزارش داده‌اند.

نیروی انسانی نیز آسیب جدی دیده است. ۹۲ درصد نهادها بخشی از کارکنان خود را از دست داده‌اند؛ در ۱۸ نهاد بیش از ۶۰ درصد و در ۹ نهاد بیش از ۹۰ درصد نیروی کار کاهش یافته است. ۶۵ درصد برای ادامه فعالیت به کارکنان داوطلب و بدون دستمزد متکی شده‌اند و ۵۴ درصد حقوق کارکنان را کاهش داده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد تأکید کرده این نهادها خواستار تأمین مالی انعطاف‌پذیر، چندساله و مستقیم از سوی اهداکنندگان هستند تا بتوانند هزینه‌های اصلی فعالیت خود را پوشش دهند.

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