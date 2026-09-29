به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین سید جواد نقوی، رئیس جنبش بیداری امت مصطفی(ص)، با انتقاد از عملکرد سازمان ملل در قبال تحولات فلسطین و غزه، گفت: سازمان ملل در ساختار کنونی خود کاملاً ناکارآمد شده و عملاً به حافظ منافع قدرت‌های استکباری جهان تبدیل شده است.

وی اظهار کرد: حق وتوی چند قدرت استعماری در شورای امنیت سازمان ملل، نظام جهانی را تابع منافع این کشورها کرده است.

نقوی ادامه داد: سکوت این نهاد بین‌المللی در برابر جنایات صهیونیست‌ها در فلسطین و غزه روشن‌ترین نمونه شکست و ناکارآمدی سازمان ملل است.

نقوی همچنین سازمان همکاری اسلامی را به ناتوانی در دفاع از مردم فلسطین و غزه متهم کرد و گفت کشورهای مسلمان از ظرفیت و قدرت جمعی گسترده‌ای برخوردارند، اما حاکمان کشورهای اسلامی به جای اتخاذ اقدامات عملی، خود را به برگزاری نشست‌های بی‌نتیجه و صدور بیانیه‌های بدون اثر محدود کرده‌اند.

وی در ادامه افزود: تهدید به نابودی جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، واقعیت ادعاهای قدرت‌های استکباری درباره صلح جهانی را آشکار می‌کند.

نقوی هشدار داد هرگونه جنگ جدید علیه ایران می‌تواند کل منطقه را وارد جنگی ویرانگر و هولناک کند.

وی با تأکید بر نقش پاکستان در تحولات منطقه گفت: پاکستان نباید به هیچ عنوان به سوخت یا طرف جنگی تبدیل شود که از سوی یک قدرت استکباری خارجی به راه افتاده است، بلکه باید به جای تشدید آتش درگیری‌ها در خاورمیانه، نقش دیپلماتیک فعال و مستقلی برای خاموش کردن این آتش ایفا کند.

رئیس جنبش بیداری امت مصطفی(ص) همچنین خطاب به حاکمان کشورهای اسلامی تأکید کرد که زمان صدور بیانیه‌های محکومیت و ایراد سخنرانی گذشته است و برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین، باید اقدامات عملی و مؤثر انجام شود.

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