به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طالبان برای دومین بار در سال جاری در شهر نیلی، مرکز استان شیعه‌نشین دایکندی افغانستان، مسابقه کتاب‌خوانی با هدف ترویج اطاعت از رهبر این گروه برگزار می‌کنند.

بر اساس فراخوان منتشرشده، این مسابقه روز ۱۲ مهر از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در دایکندی با همکاری اداره تعلیمات تکنیکی و تخصصی و اداره تبلیغاتی، علمی و فرهنگی منار برگزار خواهد شد.

کتابی با عنوان «اثرات اطاعت در استحکام نظام شرعی» که توسط دارالافتای مرکزی طالبان نوشته شده، به‌عنوان منبع مطالعه معرفی شده است. این کتاب بر ضرورت اطاعت بی‌قیدوشرط از امیر تأکید دارد و اطاعت از او را هم‌ردیف اطاعت از خدا و پیامبر توصیف می‌کند.

در فراخوان از جوانان، دانش‌آموزان، دانشجویان و اعضای طالبان خواسته شده این کتاب را مطالعه کرده و در مسابقه شرکت کنند.

برگزاری چنین مسابقاتی در استان شیعه‌نشین دایکندی در حالی صورت می‌گیرد که پیش‌تر نیز طالبان برنامه‌های مشابهی با محوریت «امارت‌شناسی» و ترویج اطاعت از رهبری در این منطقه برگزار کرده‌اند. ناظران این اقدامات را بخشی از تلاش‌های ایدئولوژیک طالبان برای تثبیت کنترل فکری در مناطق مختلف افغانستان ارزیابی می‌کنند.

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