برگزاری اجلاس حقوقدانان و وکلای کولنای بنگلادش با تأکید بر وحدت جهان اسلام

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اجلاس جمعی از حقوقدانان و وکلای شهر خولنا با حضور ۲۵ تن از حقوقدانان و وکلای این شهر، امروز از ساعت ۱۰ صبح تا ظهر برگزار شد.

این اجلاس به همت انجمن پنج‌تن و با سرپرستی حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم خلیل رضوی، رئیس انجمن پنج‌تن و مدیر مرکز دراسات اسلامیه خولنا، برگزار شد.

در این نشست، علاوه بر حقوقدانان و وکلای شهر خولنا، جمعی از علمای شیعه و اهل‌سنت نیز حضور داشتند و دیدگاه‌های خود را درباره موضوعات مختلف مطرح کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجلاس با تأکید بر اهمیت وحدت و همبستگی میان مسلمانان، حمایت خود را از جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند و نقش ایران را در تقویت وحدت و همگرایی در جهان اسلام مهم و محوری دانستند.

حاضران همچنین بر ضرورت گسترش گفت‌وگو، همکاری و همبستگی میان مسلمانان و تقویت زمینه‌های تعامل و وحدت در جهان اسلام تأکید کردند.

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