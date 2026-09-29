۱۳ آبان نمادی از مأیوس کردن شیطان و دشمنان انقلاب اسلامی ایران است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی در اولین نشست ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان و سالروز ملی مبارزه با استکبار جهانی عنوان کرد: موضوع استکبار و سلطه جویی و تلاش برای دست اندازی به منافع ملت ها ریشه ای به درازای تاریخ دارد و در تاریخ معاصر رژیم زرسالار و سرمایه محور ایالات متحده آمریکا نماد عینی و مصداق بزرگ چنین استعماری است که در ادامه طاغوت‌ها و فرعون‌ها و نظائر آن امروز ملت‌ها را به کام خودش می‌کشاند.

وی در ادامه افزود: آنچه که در جای جای جهان در حال رخ دادن است چه در عراق و افغانستان در گذشته و امروز در ونزوئلا و در هر جایی که پای استعمارگران در گذشته و حال به آن رسیده حکایت حال جریان استکبار است و انقلاب اسلامی، "نهِ بزرگ" تمام ملت های مظلوم و قله ملت های مبارز و سرافراز و ایستاده در مقابل این استکبار جویی و سلطه طلبی بوده است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها تاکید کرد: امام خمینی (قدس سره)، امام شهیدمان و رهبر معظم انقلاب، پرچمداران حرکت یک ملت به پا خاسته بودند. استقلال و نفی خضوع و تسلیم، مطالبه این ملت در برابر جریان‌های استکباری است. این مطالبه چه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ بود، زمانی که امام راحل ما به خاطر اعتراض به قرارداد تحقیرآمیز کاپیتالاسیون و قرارداد تحقیرکننده ملت ایران در برابر اتباع آمریکا، بازداشت شدند و ۱۴ سال را در تبعید گذراندند؛ و چه در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ که دانش‌آموزان و دانشجویان عزیز این ملت توسط گارد شاهنشاهیِ وابسته و تابع آمریکا به خاک و خون کشیده شدند؛ و چه در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ که خشم فروخفته ملت ایران، در قالب بیان و مشت گره‌کرده‌ی نمایندگانشان (دانشجویان پیرو خط امام) به خروش درآمد و با تصرف نمایندگی آمریکا که در واقع جاسوس‌خانه آمریکا بود؛ نخستین تحقیر آمریکا را پس از فرار شاه رقم زد. همه این حوادث نماد ایستادگی یک ملت در مقابل بزرگترین طاغوت ها و فرعون های زمان بود که تا امروز هم ادامه دارد.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در پیامشان فرمودند که این ملت کشور را تا قبل از انتخاب رهبر، رهبری کردند و به سران منطقه فرمودند که شما در حال مشاهده معجزه هستید یعنی به جز عنایت خداوند و امداد الهی و نصرت الهی که شامل حال مومنان است هیچ نیروی دنیایی و مادی با این محاسبه‌های مادی امکان ایستادن در مقابل این گردن کلفت های جنایتکار عالم را نداشته است.

وی در ادامه افزود: آمریکا بزرگترین و مجهز ترین و پر سرمایه ترین ارتش دنیا که کارنامه جنایاتش در تمام دنیا مشهوراست.هفته گذشته هم دیدیم که ناتو اعتراف کرد که ۵۰۰۰ پرواز در جریان تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران به نفع آمریکا انجام داده است این یعنی تمام قدرت‌های مادی و ظاهری دنیا در مقابل یک ملت مظلوم متکی به خدا ایستاده اند اما آن چیزی که رقم خورد امروز تحقیر و شکست دائمی متجاوزان و آمریکایی‌ها و فرارشان از این منطقه است. امروزه در بیان و در زبان تمام کشورهای دنیا چه دوستان آمریکا چه مخالفان آمریکا چه اندیشمندان، چه سیاستمداران، چه فرماندهان نظامی همگی اذعان دارند که آمریکا در این جنگ شکست خورده است.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی گفت: امسال در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ ما در حالی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را گرامی می‌داریم که جای امام شهید مان با آن بیان های روشنگر و با آن نگاه‌های حکمت آمیز و پیش بینی ها و هدایتگری های متکی به نور الهی خالی است. ما ملتی هستیم که به خشم انباشته ما از متجاوزان آمریکایی، خشم بزرگتری افزوده شده و آن خشم جنایاتی است که آمریکا علیه ملت ایران در شهادت امام ما، در به شهادت رساندن دانش آموزان و معلمان میناب و لامرد، در به شهادت رساندن دانشمندان و فرماندهان و مسئولین کشور و .... انجام داده است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها تاکید کرد: آنچه که امروز ما در حال مشاهده هستیم تابلوی روشنی از صف بندی جبهه حق و باطل به صورت روشن و تمام عیار است که در یک سمت جبهه باطل با تمام جنایتکاری خودش ایستاده و ضمن وقاحت اعتراف به جنایت و به ظلم هیچ اثری از پشیمانی و بازگشت در آنها دیده نمی شود. در این سمت هم ملتی استوار، رهبری پایمرد و مجموعه دولت و ملت و حاکمیتی که در اتحادی مثال زدنی در مقابل این جبهه استکبار ایستادند و نشانه‌ای از خستگی، تسلیم یا پشیمانی در این ملت هم دیده نمی‌شود و خداوند فرموده که "وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا" وعده خداوند زائل بودن این قدرت های استکباری است که ما نشانه های او را به فراوانی دیده‌ایم.

وی در ادامه افزود: امسال ملت عزیزمان و دانش آموزان و دانشجویان و آحاد این ملت محکم تر از همیشه و جدی‌تر از هر زمان ۱۳ آبان در میدان تبیین و در میدان اظهار همبستگی ملی و میدان اظهار برائت و نفرت از دشمنان و بدخواهان ایران اسلامی به صورت منسجم حضور پیدا خواهند کرد. امسال ما ما یاد و نام بیش از ۲۳۰ دانش‌آموز، ۳۰۰ دانشجو، ده‌ها معلم و همچنین جمعی از دانشمندان، نخبگان و استادان دانشگاه را که قربانی تجاوزات آمریکا و اسرائیل شدند، در کنار خود داریم. این یاد و خاطره، در بخش‌های تعلیم و تربیت، آموزش عمومی و آموزش علمی، همواره با ماست. در کنار شهادتِ بزرگان، ستارگان و قهرمانان این ملت، ما با یاد فرماندهان رشید، دانشمندان عزیز، مسئولان خادم و بالاتر از همه، با داغِ امام شهید، همراه هستیم.

وی در پایان گفت: واقعیت این است که جنگ به پایان نرسیده و آمریکایی ها صراحت دارند به اینکه جنگ به پایان نرسیده و این خبیث فاسد جزیره اپستین به عنوان حاکم جریان نظام سلطه در عالم بارها ملت ایران و سرزمین ایران و تمدن ایران را تهدید کرده و دست از تهدید برنمی دارد و البته از سوی دیگر توسط ملت ایران تحقیر شده و دهان یاوه گویش بسته شده است. اگرچه پیروزی این ملت قطعی است، اما بقای این مسیر مستلزم ایستادگی و تاب‌آوری است. آمریکا که در جبهه نظامی ناکام مانده، اکنون با فشار بر مردم در پی تسلیم کردن ملت و بازگرداندن آن‌ها از مسیر خود است. اما ایستادگی، تجلی استقلال و سربلندی است. در این میان، ۱۳ آبان به عنوان نمادی از مأیوس کردن شیطان و دشمن، نقش بزرگی ایفا می‌کند؛ روزی که قدرت درونی، انسجام و تاب‌آوری ملت را نمایان ساخت و دل‌های مؤمنان را استوار گردانید.

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