خطر درگیری جهانی در بالاترین سطح از پایان جنگ جهانی دوم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، امروز در کانال تلگرامی خود در واکنش به مواضع ضد روسی اروپا هشدار داد که احتمال وقوع یک درگیری جهانی جدید به بالاترین سطح خود از سال ۱۹۴۵ رسیده است.

مدودف گفت: سیاستمداران اروپایی جای خود را به چهره‌هایی کوته‌بین و ضد روسی داده‌اند که تلاش می‌کنند اروپا را وارد یک درگیری نظامی با مسکو کنند.

در هفته‌های اخیر، هشدارهای کشورهای اروپایی و نهادهای اطلاعاتی درباره افزایش تهدید روسیه علیه اروپا شدت گرفته است.

دونالد تاسک، نخست‌وزیر لهستان، اخیراً مدعی شد که روسیه ممکن است با پهپاد یا موشک، حملات «هیبریدی» علیه کشورهای عضو ناتو انجام دهد. چند روز بعد، مقام‌های اطلاعاتی اروپایی نیز از احتمال تشدید اقدامات روسیه علیه ناتو سخن گفتند.

روزنامه اسپانیایی «الموندو» به نقل از منابع آگاه، از هشدار سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) به چند دولت اروپایی درباره احتمال اجرای عملیات پهپادی روسیه علیه اسپانیا، فرانسه یا ایتالیا خبر داد.

این ادعاها از سوی مسکو رد شده و مقام‌های روسی اعلام کرده‌اند که «روش‌های کثیف» غرب در تلاش برای حفظ سلطه خود است.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اخیراً با بیان اینکه «بارها گفته‌ایم که قصد حمله به اروپا را نداریم»، هشدار داد: اما اگر اروپا که هر روز درباره آماده‌شدن برای جنگ با روسیه صحبت می‌کند، به ما حمله کند، همان‌طور که رئیس‌جمهور (پوتین) هشدار داده، این جنگ کاملاً متفاوت و بسیار کوتاه خواهد بود.

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