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دستگیری یکی از سرکرده‌های رده اول داعش در صحرای کرکوک

۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۳
کد مطلب: 1871721
دستگیری یکی از سرکرده‌های رده اول داعش در صحرای کرکوک

یک منبع امنیتی در استان کرکوک عراق امروز (سه‌شنبه) از دستگیری یکی از سرکرده‌های رده اول گروه تروریستی داعش به نام «رشید احمد الجبوری» ملقب به «شلیش» در یک کمین محکم در صحرای کرکوک در شمال عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع امنیتی در استان کرکوک در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» اعلام کرد: نیروهای امنیتی موفق شدند یکی از سرکرده‌های برجسته داعش به نام رشید احمد الجبوری، ملقب به «شلیش»، را رصد کرده و تا لحظه دستگیری در صحرای کرکوک تعقیب کنند.

این منبع افزود: این عملیات غافلگیرکننده بود و بدون هیچ مقاومت قابل توجهی انجام شد.

این منبع امنیتی تصریح کرد: «شلیش» از یک خانواده داعشی و از ساکنان استان نینوا است. برادرش پیش‌تر به اتهام پرونده‌های تروریستی به اعدام محکوم شده بود و پیش از آن از زندان تسفیرات استان صلاح‌الدین فرار کرده بود.

این منبع تأکید کرد: این دستگیرشده در رده اول گروه تروریستی داعش طبقه‌بندی می‌شود.

وی افزود: اطلاعات اطلاعاتی، نیروهای امنیتی را قادر ساخت تا مغز متفکر این گروه تروریستی را بدون هیچ مقاومت قابل توجهی دستگیر کنند.

دستگیری یکی از سرکرده‌های رده اول داعش در صحرای کرکوک

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