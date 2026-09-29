به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع امنیتی در استان کرکوک در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» اعلام کرد: نیروهای امنیتی موفق شدند یکی از سرکرده‌های برجسته داعش به نام رشید احمد الجبوری، ملقب به «شلیش»، را رصد کرده و تا لحظه دستگیری در صحرای کرکوک تعقیب کنند.

این منبع افزود: این عملیات غافلگیرکننده بود و بدون هیچ مقاومت قابل توجهی انجام شد.

این منبع امنیتی تصریح کرد: «شلیش» از یک خانواده داعشی و از ساکنان استان نینوا است. برادرش پیش‌تر به اتهام پرونده‌های تروریستی به اعدام محکوم شده بود و پیش از آن از زندان تسفیرات استان صلاح‌الدین فرار کرده بود.

این منبع تأکید کرد: این دستگیرشده در رده اول گروه تروریستی داعش طبقه‌بندی می‌شود.

وی افزود: اطلاعات اطلاعاتی، نیروهای امنیتی را قادر ساخت تا مغز متفکر این گروه تروریستی را بدون هیچ مقاومت قابل توجهی دستگیر کنند.

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