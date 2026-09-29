مقاومت فرانسه در دوران اشغال، سلاح خود را تحویل نداد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی خطیب، نایب ‌رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، در دیدار با پاتریک دوریل سفیر فرانسه در لبنان، با ابراز امیدواری نسبت به نقش سفیر جدید فرانسه در حل مسائل لبنان، به‌ویژه مسائل مربوط به جامعه شیعیان، گفت: امیدواریم حضور شما در لبنان به حل بسیاری از مسائل کمک کند.

وی با تأکید بر اهمیت روابط میان اروپا و کشورهای عربی، به‌ویژه لبنان، اظهار کرد: اختلافات دینی نباید مانعی در مسیر روابط مشترک یا روند ساخت دولت باشد. ما از جمله کسانی هستیم که بیشترین مطالبه را برای ساخت دولتی داریم که از شهروندان خود حمایت و از مرزهای کشور حفاظت کند.

نایب ‌رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان همچنین بر ضرورت گسترش همکاری‌های فرهنگی در همه زمینه‌ها تأکید کرد و با اشاره به سابقه همکاری‌های فرهنگی میان لبنان و فرانسه گفت: مجلس شیعی در گذشته از فرانسه کمک‌هزینه‌های دانشگاهی دریافت می‌کرد.

وی در ادامه خواستار حمایت فرانسه از لبنان در برابر اشغال و حملات اسرائیل شد و گفت: این رژیم به حرمت‌ها توجهی ندارد و به توافق‌ها و قوانین و قواعد بین‌المللی پایبند نیست و آنچه در لبنان، غزه و ایران رخ داده، بزرگ‌ترین شاهد بر این مسئله است.

خطیب افزود: اروپا باید خطر این رژیم را درک کند، زیرا پیامدهای آن می‌تواند به خود اروپا بازگردد و باید به ما برای متوقف کردن این تجاوز کمک کند.

شیخ علی خطیب در ادامه با اشاره به تحولات جنوب لبنان از زمان توافق قاهره و شکل‌گیری مقاومت، گفت: مقاومت نتیجه اشغال بود، نه عامل ایجاد آن.

وی تأکید کرد: خلع سلاح مقاومت در شرایطی که اشغال وجود دارد، امری طبیعی نیست.

خطیب برای توضیح این دیدگاه به تجربه فرانسه در دوران جنگ جهانی دوم اشاره کرد و گفت: مقاومت فرانسه در دوران اشغال نازی‌ها سلاح خود را تحویل نداد، بلکه پس از آزادی و در شرایطی که دولت به ریاست ژنرال دوگل شکل گرفته بود، این اتفاق رخ داد.



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