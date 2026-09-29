تجاوز هوایی گسترده عربستان علیه یمن در ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرنگاران در استان‌های یمن امروز (سه‌شنبه) گزارش دادند که جنگنده‌های عربستان سعودی شش حمله هوایی علیه شهرستان الصفراء در استان صعده انجام دادند.

همچنین چهار حمله هوایی علیه شهرستان سحار و سه حمله دیگر در زمانی دیگر علیه همان شهرستان، و یک حمله علیه شهرستان مجز و سه حمله علیه شهرستان الظاهر انجام شد.

در استان الحدیده،که جنگنده‌های متجاوز دو شبکه ارتباطی در منطقه النخیله در شهرستان الدریهمی را هدف قرار دادند و چهار شبکه ارتباطی دیگر در شهرستان اللحیه را بمباران کردند.

در استان حجه، جنگنده‌های عربستان سعودی خودروی یک شهروند را در شهرستان مستباء هدف قرار دادند که به زخمی شدن او منجر شد.

همچنین سه حمله هوایی علیه شهرستان سفیان در استان عمران انجام شد.

این حمله ها که از سوی دشمن سعودی انجام می‌شود، بخشی از سلسله تجاوزات هوایی است که شماری از استان‌های یمن را در طول ۱۲ سال تجاوز و محاصره هدف قرار می‌دهد.

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