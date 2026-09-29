به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که دولت الزیدی شعار بازگرداندن حاکمیت کامل را به عنوان رکن اساسی برنامه سیاسی خود مطرح کرده، نشانه‌های موجود در میدان با این شعارها فاصله دارد و دولت را با آزمونی سرنوشت‌ساز روبه‌رو کرده است.

برخی ناظران معتقدند مفهوم حاکمیت ملی به پایان دادن به حضور نظامی خارجی و پاکسازی خاک عراق از نظامی‌گری تقلیل یافته است؛ در حالی که جوهر واقعی حاکمیت در استقلال تصمیم سیاسی و اقتصادی، و پاسداشت روابط عراق با محیط منطقه‌ای خود، دور از سیاست محوربندی و فشارهای خارجی نهفته است.

بحران تصمیم‌گیری عراق امروز در نحوه مدیریت روابط با همسایه‌اش، جمهوری اسلامی ایران، نمایان شده است.

فعالان مردمی و نیروهای ملی اتفاق نظر دارند که معیارهای تعامل با تهران باید بر پایه‌های استواری بنا شود که حق همسایگی، پیوندهای برادری و سرنوشت مشترک اعتقادی و اسلامی دو ملت را حفظ کند.

در همین زمینه، پرسش برجسته در محافل سیاسی و مردمی این است: آیا دولت الزیدی توانایی رهایی کامل از تحمیل‌ها و فشارهایی را دارد که واشنگتن برای تخریب این روابط اعمال می‌کند؟

تسلیم شدن در برابر خواسته‌های آمریکا تنها یک عقب‌نشینی دیپلماتیک نیست، بلکه تضعیف خطرناک موضع داخلی عراق، ضربه به عمق منطقه‌ای آن و بی‌اعتنایی آشکار به اراده مردمی است که وابستگی تصمیم ملی به خارج را رد می‌کنند.

در تأکید بر حفظ حاکمیت عراق، ابومجاهد العساف، مسئول امنیتی کتائب حزب‌الله عراق، در بیانیه‌ای که شامگاه یکشنبه منتشر شد، تهدید کرد در صورت ادامه محاصره هوایی ایران، گذرگاه‌های مرزی با کشورهای مشارکت‌کننده را خواهد بست.

در این بیانیه آمده است: مردم عراق در سی‌ام ماه جاری «اخراج نیروهای اشغالگر آمریکایی و ناتو از عراق» را جشن خواهند گرفت( اشاره‌ای به موعد اعلام‌شده برای خروج نیروهای آمریکایی در پایان ماه).

العساف با خطاب قرار دادن کسانی که به گفته او در صحنه دولتی و سیاسی فعالیت می‌کنند، گفت: مردم عراق می‌دانند چه کسانی پشت برخی تصمیمات دولتی پنهان می‌شوند تا آنچه را که از اعلام علنی آن شرم دارند، پیش ببرند.

وی افزود: کسانی که صحنه دولتی و سیاسی عراق را مدیریت می‌کنند و حامیانشان باید بدانند دولتی که به نفع مردم کار نکند، با تمام روش‌ها سرنگون خواهد شد.

العساف ادامه داد: مقاومت اسلامی حریم هوایی عراق را برای اطمینان از عدم نقض آن از سوی هواپیماهای متخاصم رصد خواهد کرد؛ نخست هشدار می‌دهیم و در مرحله بعد آن را سرنگون خواهیم کرد.

دفتر نخست‌وزیر باید پس از اول اکتبر ۲۰۲۶ «صندوق» تخلفات آمریکایی نباشد.

صباح العکیلی، ناظر سیاسی، بیانیه اخیر مسئول امنیتی کتائب حزب‌الله را حاوی پیام‌های هشداردهنده روشن برای دولت دانست و تأکید کرد مواضع و تصمیمات رسمی باید بیانگر خواسته‌های ملت عراق، به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به رابطه با جمهوری اسلامی ایران، باشد.

العکیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری المعلومه اعلام کرد: بیانیه مقاومت اسلامی بر ضرورت استقلال تصمیم سیاسی عراق و عدم وابستگی مواضع دولت به اراده و تحمیل‌های آمریکا تأکید دارد.

وی افزود: معیارهای تعامل با همسایه ایران باید بر پایه حفظ همسایگی، برادری و سرنوشت مشترک اعتقادی و اسلامی دو ملت بنا شود و از فشارها و تحمیل‌های واشنگتن فاصله بگیرد؛ زیرا تسلیم شدن در برابر آن‌ها، موضع داخلی و منطقه‌ای عراق را تضعیف می‌کند.

العکیلی تأکید کرد: مهم است که عراق به سرنوشت برخی کشورهای منطقه که کاملاً تسلیم سیاست‌ها و اراده حزبی آمریکا شده‌اند، دچار نشود.

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