از تجمعات مردمی تا عیادت از بیماران؛ حضور سفیران کریمه در استان سمنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سفیران کریمه در تجمع مردمی مسجد حضرت بقیه‌الله عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف منطقه مسکن مهر گرمسار، تجمع مردمی زینبیه شهر کهن‌آباد و تجمع مردم کهن‌آباد حضور یافتند و به پرچم‌گردانی و اجرای برنامه‌های فرهنگی پرداختند.

خادمان کریمه با حضور در مزار شهدای شهر گرمسار، یاد و خاطره شهدای این منطقه را گرامی داشتند. همچنین با حضور در منزل شهید یوسف عامری و شهید حمید کاشانی در شهر کهن‌آباد، از خانواده‌های معظم آنان تقدیر کردند.

سفیران کریمه در شهرداری کهن‌آباد، زندان گرمسار و بیمارستان معتمدی شهرستان گرمسار حضور یافتند و از حافظان امنیت در این شهرستان قدردانی کردند. همچنین در دیدار با امام جمعه گرمسار، از رهنمودهای وی بهره‌مند شدند و با اهدای نگین متبرک سنگ حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از تلاش های امام جمعه گرمسار تجلیل به عمل آمد.

حضور در گلزار شهدا، اجتماع شبانه مردم در میدان امام، امامزاده محمد(ع)، مسجد المهدی و بیمارستان بهار شاهرود نیز از دیگر برنامه‌های سفیران کریمه در استان سمنان بود.