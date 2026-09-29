هواپیمایی عراق آماده ازسرگیری پروازها به ایران در ماه اکتبر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شرکت عمومی خطوط هوایی عراق امروز سه‌شنبه اعلام کرد که آماده ازسرگیری پروازهای خود از و به جمهوری اسلامی ایران در ماه اکتبر آینده است.

این تصمیم پس از دریافت مجوز ویژه برای برقراری پروازها اتخاذ شده است.

این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد که این مجوز با تلاش علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، و پیگیری وهب الحسنی، وزیر حمل‌ونقل، به دست آمده است.

بر اساس این بیانیه، کارکنان فنی این شرکت در حال آماده‌سازی هواپیماها و تکمیل الزامات مقرراتی و فنی لازم برای آغاز پروازها از فرودگاه بین‌المللی نجف هستند.

این شرکت توضیح داد که ازسرگیری پروازها پس از توقف شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از برقراری پرواز به عراق از ۲۳ سپتامبر انجام می‌شود.

همچنین خطوط هوایی عراق از ابتدای ماه مارس گذشته، پروازهای خود به ایران را به عنوان اقدام احتیاطی در پی تشدید تنش‌های نظامی و برای حفظ سلامت پروازها و مسافران متوقف کرده بود.

این شرکت تأکید کرد که ازسرگیری پروازها پس از تکمیل الزامات مقرراتی و فنی و با تضمین اجرای آن‌ها بر اساس ضوابط تعیین‌شده، انجام خواهد شد.

................

پایان پیام/