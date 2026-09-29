به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ ماجد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر گفت تلاش‌های این کشور برای نزدیک کردن دیدگاه‌های ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد و در حال حاضر، تمرکز اصلی دوحه بر ایجاد یک زمینه مشترک میان دو طرف است.

وی با اشاره به تداوم نشست‌ها و رایزنی‌ها میان تهران و واشنگتن تصریح کرد: قطر همچنان در چارچوب تلاش‌های میانجی‌گرانه خود، پیام‌های دو طرف را منتقل می‌کند و هیچ راه‌حلی جز راهکار مسالمت‌آمیز برای حل اختلافات وجود ندارد.

سخنگوی وزارت خارجه قطر با تأکید بر لزوم احترام به زیرساخت‌های منطقه افزود: هرگونه تهدید علیه تأسیسات زیربنایی، نقض قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به تحولات فلسطین پرداخت و با هشدار درباره وضعیت کرانه باختری، بر لزوم دوچندان شدن تلاش‌های بین‌المللی برای توقف نقض حقوق فلسطینیان از سوی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و قدس تأکید کرد.

ماجد الانصاری همچنین با اشاره به عملکرد کابینه بنیامین نتانیاهو در قبال نوار غزه گفت این کابینه بارها برای تضعیف تلاش‌ها و روند دستیابی به آتش‌بس در این منطقه اقدام کرده است.

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