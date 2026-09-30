توسل مددجویان و زندانیان قم به پرچم کریمه اهل بیت(س)

به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، خادمان حرم مطهر در جمع مددجویان کانون اصلاح و تربیت قم حاضر شدند و ضمن توزیع نمک تبرکی حرم، فضای این مرکز را متبرک به شمیم حرم مطهر کردند.

همچنین خادمان حرم مطهر در جمع زندانیان زندان مرکزی حضور یافتند و با توزیع نمک تبرکی، فضای حسینیه شهدای زندان را معطر به عطر حرم مطهر کردند.

محفل باشکوه اشک و روضه زندانیان خانم در سوگ رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها در زینبیه شهدای اندرزگاه نسوان، با حضور حجت‌الاسلام بنیادی، مدیرکل زندان‌های استان قم، برگزار شد.

در این مجلس معنوی، حجت‌الاسلام سقازاده به سخنرانی پرداخت و سپس خادمان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها با مدیحه‌خوانی مهدی اردستانی، پرچم‌گردانی کردند و با توزیع تبرکات حرم مطهر، حال و هوای خاصی را در این محفل ایجاد نمودند.

همچنینی در این ایام عطر و شمیم حرم کریمه اهل بیت فضای اردوگاه کاردرمانی قم را معطر کرد و خادمان بانوی کریمه با حضور و پرچم‌گردانی خود در جمع زندانیان، حال و هوای معنوی ویژه‌ای را ایجاد کردند.