فقط تا ۱۴ مهرماه؛ فرصت شرکت در پویش «پناه ایران» را از دست ندهید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام رحلت حضرت فاطمه معصومه (س)، پویش «پناه ایران» با هدف ترویج معارف اهل بیت علیهم‌السلام و آشنایی بیشتر با سیره و فضایل بانوی کرامت برگزار می‌شود.

برای شرکت‌کنندگان در این پویش، جوایز متنوعی همچون ۵ عدد پرچم متبرک به گنبد مطهر، ۵ عدد کمک‌هزینه سفر به شهر قم، ۵ عدد کمک‌هزینه سفر به مشهد مقدس، ۵ عدد چادر مشکی نفیس فاطمی، ۲۰ عدد متبرکات فاطمی و تعدادی کمک تحصیلی ویژه دانش‌آموزان به قید قرعه در نظر گرفته شده است.

منبع سؤالات این مسابقه، تماشای کلیپ مربوطه در کانال رسمی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در پیام رسان ایتا بهنشانی https://eitaa.com/astanqom/56518 است و علاقه مندان برای شرکت در مسابقه باید از طریق پیوند https://amfm.porsline.ir/s/cU9fJlJn ثبت نام نموده و به سؤالات پاسخ دهند.

مهلت شرکت در مسابقه تا ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ است و نتایج در تاریخ ۲۴ مهرماه در کانال رسمی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها اعلام می‌گردد.

