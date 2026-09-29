هفته فرهنگی کشورمان در روسیه مجالی برای نمایش ایران غنی و قوی است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حجت‌الاسلام و المسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به برنامه ایران هراسی غرب علیه کشورمان، برگزاری این برنامه را در همسایه شمالی موثر در گسترش مناسبات فرهنگی مطرح کرد و گفت: یکی از شیوه‌هایی که دشمن تلاش می‌کند از طریق آن ایران را در محاصره قرار دهد و فشار بر ملت ایران را افزایش دهد، محدود کردن روابط کشورمان با سایر کشورهاست؛ به‌گونه‌ای که وانمود شود کشورهای مختلف با ایران ارتباطی ندارند یا امکان برقراری ارتباط با جمهوری اسلامی ایران را ندارند و فعالیت‌های ایران در ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار گرفته است.

وی افزود: اکنون که ما در محاصره اقتصادی و تا حدودی نظامی قرار گرفته‌ایم، باید در عرصه فعالیت‌های فرهنگی، تا زمانی که فرصت فراهم است، با جدیت و به شکلی شایسته عمل کنیم و نمایش‌گر ایران پیشرفته و بازتاب دهنده مقاومت حماسی و اقتدار ملت مبعوث ایران در عرصه بین‌المللی باشیم.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بیان اینکه هفته فرهنگی ایران و روسیه می‌تواند بهانه‌ای برای نمایش واقعیت‌های جامعه ایران باشد، گفت: این رویداد فرصتی است تا نشان دهیم زندگی در ایران همچنان جاری است و هنرمندان کشورمان در عرصه‌های مختلف فرهنگی و هنری نه‌تنها فعالیت‌های خود را متوقف نکرده‌اند، بلکه آن را توسعه نیز داده‌اند.

ایمانی‌پور تصریح کرد: به نظر می‌رسد برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند در ارائه تصویری واقعی از ایران و روایت درست از جامعه ایرانی بسیار مؤثر باشد.

غرفه رهبر شهید؛ فرصتی برای معرفی امامین انقلاب

حجت‌الاسلام و المسلمین ایمانی‌پور در مورد غرفه رهبر شهید در در جریان هفته فرهنگی ایران در روسیه اظهار کرد: اگر دقت کرده باشید، در جریان شهادت حضرت امام خامنه‌ای (ره)، مقام معظم رهبری پیامی صادر کردند و در آن به صراحت فرمودند که پس از جنگ تحمیلی سوم، فرصت تازه‌ای برای تبیین عملی مکتب امامین انقلاب فراهم شده است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: ما به عنوان دیده‌بان حوزه بین‌الملل می‌توانیم بر این موضوع گواهی دهیم که امروز سخن حق جمهوری اسلامی ایران مخاطب و خواهان دارد و بیش از گذشته شنیده می‌شود.

اندیشه‌های امام شهید شنوندگان جهانی دارد

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پایان درباره اینکه چگونه می‌توانیم اندیشه رهبری شهید را در هفته فرهنگی ایران در روسیه، معرفی کنیم، نیز گفت: اگر بتوانیم اندیشه‌های امام شهید را به خوبی تبیین کنیم، شنوندگان بسیاری پیدا خواهد کرد. غرفه امام شهید، بهانه‌ای برای معرفی اندیشه‌های جامع ایشان است.

وی ادامه داد: بخشی از زندگی امام شهید برای مخاطبان تبیین شده و ایشان را در جایگاه یک رهبر سیاسی و مقتدر می‌شناسند، اما نگاه جامعی به شخصیت ایشان وجود ندارد. این غرفه و تلاش مؤسسه پژوهشی انقلاب اسلامی برای معرفی امام شهید، فرصتی است تا چهره‌ای جامع از شخصیت و اندیشه ایشان به جوانان روسی معرفی شود.

هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه، به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و در سایه تعامل با دستگاه‌های فعال فرهنگی در کشور از دوم تا چهاردهم مهرماه با حضور ۱۶۸ نفر از اندیشمندان، هنرمندان و فعالان فرهنگی و هنری کشورمان در روسیه در حال برگزاری است.

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