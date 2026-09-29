به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز خبرنگاران افغانستان روز سه‌شنبه، ۷ مهر، با ابراز نگرانی از وضعیت آزادی رسانه‌ها اعلام کرد که فشار بر خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان طی پنج سال گذشته به‌طور مستمر افزایش یافته است.

بر اساس آمار این نهاد، از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان تاکنون حدود ۳۰۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به دلیل نقض یا رعایت نکردن دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه رسانه‌ای بازداشت یا زندانی شده‌اند.

در این مدت شماری از رسانه‌ها نیز به دلایل مختلف، از جمله محدودیت‌های کاری، فشارهای اداری، مشکلات اقتصادی و مداخله در محتوای رسانه‌ای، فعالیت خود را متوقف کرده یا تعطیل شده‌اند.

بررسی‌های این نهاد نشان می‌دهد حکومت طالبان از سال ۱۴۰۰ تاکنون دست‌کم ۲۴ دستورالعمل و فرمان مرتبط با فعالیت خبرنگاران و رسانه‌ها صادر کرده است. این دستورها موضوعاتی مانند نحوه پوشش رویدادها، تولید و انتشار محتوا، فعالیت زنان در رسانه‌ها، مصاحبه‌ها و برنامه‌های سیاسی را دربر می‌گیرد.

محدودیت‌ها در سال جاری نیز ادامه یافته است. طی ماه‌های اخیر چند رسانه در کابل و استان‌های دیگر تعطیل یا با توقف فعالیت روبه‌رو شده و شماری از خبرنگاران نیز بازداشت شده‌اند. تنها در سال ۱۴۰۴، دست‌کم ۲۰۷ مورد نقض آزادی رسانه‌ها و خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده بود که ۲۱ مورد آن به بازداشت خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای مربوط می‌شد.

محدودیت گسترده در دسترسی به اطلاعات

هم‌زمان با افزایش فشار بر رسانه‌ها، نگرانی‌ها درباره دسترسی خبرنگاران و شهروندان به اطلاعات نیز تشدید شده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات اعلام کرده است که این حق در افغانستان با «سرکوب بی‌سابقه» روبه‌رو شده و در عمل به‌شدت محدود شده است. این نهاد معتقد است سیاست‌ها و دستورالعمل‌های پنج سال اخیر امکان دسترسی مستقل خبرنگاران به اطلاعات را کاهش داده است.

محدودیت استفاده کارکنان دولتی از تلفن‌های هوشمند در شماری از ادارات نیز از جمله اقداماتی است که به گفته نهادهای حامی رسانه‌ها، ارتباط خبرنگاران با منابع دولتی و دسترسی آنان به اطلاعات را دشوارتر کرده است.

در مقابل، مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان می‌گویند حکومت از دسترسی خبرنگاران به اطلاعات حمایت می‌کند. مسئولان این وزارتخانه اخیراً در دیدار با خبرنگاران بر همکاری ادارات دولتی با رسانه‌ها و رسیدگی به مشکلات خبرنگاران تأکید کرده‌اند.

با این حال، ادامه بازداشت خبرنگاران، تعطیلی رسانه‌ها و افزایش دستورالعمل‌های محدودکننده سبب شده است نگرانی‌ها درباره آینده فعالیت رسانه‌های مستقل و امکان دسترسی آزادانه به اطلاعات در افغانستان همچنان ادامه داشته باشد.

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