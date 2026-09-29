بازداشت یک خبرنگار و پنج کارمند تبیان در کابل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز خبرنگاران افغانستان روز سه‌شنبه، ۷ مهر، با انتشار بیانیه‌ای، بسته‌شدن دفتر خبرگزاری صدای افغان و بازداشت یکی از خبرنگاران این مجموعه را محکوم کرد و از حکومت طالبان خواست زمینه آزادی فوری فرد بازداشت‌شده و بازگشایی این رسانه را فراهم کند.

بر اساس این بیانیه، نیروهای وزارت دادگستری طالبان روز پنج‌شنبه، ۲ مهر، دفاتر مرکز تبیان و خبرگزاری صدای افغان در منطقه دشت برچی کابل را که در یک ساختمان قرار دارند، بستند.

دو روز بعد، ضامن علی چاوشی، خبرنگار خبرگزاری آوا، به همراه پنج نفر از کارکنان مرکز تبیان که از سوی وزارت دادگستری احضار شده بودند، به ساختمان این وزارتخانه مراجعه کردند؛ اما پس از ورود، هر شش نفر بازداشت شدند.

تا زمان انتشار بیانیه، اطلاعاتی درباره محل نگهداری بازداشت‌شدگان، دلیل احضار و بازداشت آنان یا اتهام احتمالی مطرح‌شده علیه آنها منتشر نشده است. مقام‌های طالبان نیز توضیح رسمی درباره این بازداشت‌ها ارائه نکرده‌اند.

مرکز خبرنگاران افغانستان در بیانیه خود، بازداشت ضامن علی چاوشی را «به‌شدت» محکوم کرده و خواستار آزادی «هرچه زودتر و بدون قید و شرط» او شده است. این نهاد همچنین از طالبان خواسته است دفتر خبرگزاری آوا را بازگشایی و امکان فعالیت کارکنان آن را «بدون تهدید و هراس از بازداشت» فراهم کند.

مرکز تبیان از نهادهای مذهبی و فرهنگی مرتبط با جامعه شیعه افغانستان است و خبرگزاری صدای افغان نیز از سال ۱۳۸۰ در چارچوب این مجموعه فعالیت می‌کند. ساختمان مشترک این دو نهاد در سال ۱۳۹۶ نیز هدف یک حمله خونین قرار گرفته بود که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت.

با وجود بسته‌شدن دفتر خبرگزاری آوا در کابل، بررسی‌ها نشان می‌دهد وب‌سایت و حساب‌های این رسانه در شبکه‌های اجتماعی همچنان در دسترس است و انتشار محتوا در فضای مجازی دست‌کم تا دو روز پیش از صدور بیانیه ادامه داشته است.

افزایش بازداشت خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای

بازداشت ضامن علی چاوشی در شرایطی صورت گرفته است که نهادهای حامی رسانه‌ها از افزایش فشار بر خبرنگاران در افغانستان خبر می‌دهند.

بر اساس آمار مرکز خبرنگاران افغانستان، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰ تاکنون حدود ۳۰۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به اتهام رعایت نکردن دستورالعمل‌های رسانه‌ای حکومت طالبان بازداشت یا زندانی شده‌اند و ده‌ها رسانه نیز فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.

در ماه‌های اخیر نیز فعالیت چند رسانه در افغانستان متوقف شده است. حکومت طالبان در برخی از این پرونده‌ها، ارتباط رسانه‌ها با جریان‌های سیاسی یا مسائل مربوط به مالکیت ساختمان و زمین را دلیل اقدام خود اعلام کرده است؛ با این حال، در مورد بسته‌شدن دفتر خبرگزاری آوا و بازداشت ضامن علی چاوشی و پنج کارمند مرکز تبیان، تا زمان انتشار بیانیه توضیح رسمی ارائه نشده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان تأکید کرده است که ادامه بازداشت خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای و بسته‌شدن دفاتر رسانه‌ها، فضای فعالیت حرفه‌ای را محدودتر می‌کند و خواستار پایان دادن به بازداشت‌ها و فراهم‌شدن امکان فعالیت آزادانه رسانه‌ها شده است.