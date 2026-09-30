به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین حسینی اراکی طی سخنانی در محفل معارفی در حرم بانوی کرامت اظهار داشت: هفته دفاع مقدس یادآور شجاعت، مجاهدت، استقامت و ایثار مردم ایران و رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس است.

وی افزود: انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در طول این ۴۷ سال گذشته آثار وبرکات و دستاوردهای متعددی داشته که اهل انصاف آن ها را مشاهده و بیان می کنند اما امام شهید ما فرمودند اگر ما همه دستاوردهای انقلاب را کنار بگذاریم، فتح الفتوح این انقلاب الهی، آسمانی و اسلامی این است که در طول این سال ها موفق شده انسان هایی را تربیت و رشد دهد که نمونه و نظیر آنها در دنیا وجود ندارد.

سخنران حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: افرادی مثل شهید سید حسن نصرالله، شهید سلیمانی، شهید حججی، شهید عبدالرحیم موسوی و … در مکتب انقلاب تربیت و رشد کرده‌اند و اسوه‌های شجاعت، مقاومت و انسانیت برای همه بشریت در دوران معاصر هستند.

وی یادآور شد: عظمت این شهدا را شاید نتوانیم در این دنیا متوجه شویم چون درگیر مسائل مادی هستیم و حقیقت شهادت را به معنای واقعی کلمه درک نکنیم چون شهادت یک مقوله علمی نیست بلکه مقوله معرفتی و چشیدنی است و انسان تا طعم شهادت را نچشد متوجه منزلت آن نخواهد شد؛ چراکه شهدا راه صد ساله را در یک شب طی کرده‌اند.

حسینی اراکی شهدا را یک الگوی دائمی دانست و گفت: پلیدترین و نجس‌ترین چیز بر روی زمین طاغوت و مستکبرین هستند و خون شهدا پاک کننده این خبائث و نجاسات بر روی زمین است.

وی افزود: خون شهدای میناب، خون شهدای دانش آموزان لامرد؛ خون آقای شهید، اثرات خودش را خواهد گذاشت و ریشه این پلیدان را از بین خواهد برد.

سخنران حرم بانوی کرامت تأکید کرد: امام خمینی(ره) در ابتدای انقلاب نه موشک داشت و نه پهباد، اما چون متصل به قدرت الهی بود با تمام وجود فریاد زد آمریکا هیچ غلطی نمی تواند انجام دهد.

حسینی اراکی با بیان اینکه شهید نه تنها زنده است بلکه زنده کننده و حیات بخش جامعه نیز هست و مردم را بیدار می کند، تأکید کرد: مردم ایران به برکت خون شهدا در این ۷ ماه مبعوث شدند و آمریکا و منافقان و خیانت کاران را ناامید کردند.

وی در پایان گفت: بزرگترین سرمایه ما باید ایمان به وعده‌های خداوند باشد و باید در این مسیر دچار تردید و تزلزل نشویم و اهل مقاومت باشیم و از تبلیغات، محاصره و تحریم دشمنان هراس نداشته باشیم و اهل جهاد باشیم.

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