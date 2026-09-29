به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ میدان فردوسی در شهر مزارشریف طی ماه‌های اخیر در قالب یک پروژه شهری بازسازی شده است. در جریان این پروژه، سازه چندوجهی پیشین که نشانه‌هایی از فردوسی و شاهنامه بر آن دیده می‌شد، به‌طور کامل تخریب شده و مناری جدید در محل آن ساخته شده است. تصاویر منتشرشده از سازه تازه نشان می‌دهد نشانه‌های فرهنگی مربوط به فردوسی که در بنای قبلی وجود داشت، در طرح جدید دیده نمی‌شود.

پروژه بازسازی این میدان با همکاری یک مجموعه تجاری خصوصی اجرا شده و بر اساس اطلاعات منتشرشده، شامل احداث سازه‌ای مرتفع، ایجاد فضای سبز، آبشار، تزئینات شهری و بازسازی بخش‌هایی از اطراف میدان است. هزینه این طرح حدود ۱۲ میلیون افغانی اعلام شده است.

اسناد پیشین شهرداری مزارشریف نشان می‌دهد این محل همچنان به‌صورت رسمی با عنوان «میدان فردوسی» شناخته می‌شده و پروژه‌های عمرانی اطراف آن نیز با همین نام ثبت شده‌اند. مسئول مجموعه تجاری مشارکت‌کننده در بازسازی نیز اعلام کرده است که با وجود تغییر کامل ظاهر میدان، نام «فردوسی» حفظ خواهد شد.

با این حال، حذف سازه قبلی و نشانه‌های مرتبط با فردوسی و شاهنامه، انتقاد شماری از فعالان فرهنگی را برانگیخته است. آنان می‌گویند بازسازی فضاهای شهری نباید به حذف نمادهای تاریخی و فرهنگی منجر شود و جایگاه فردوسی و شاهنامه بخشی از میراث زبان و ادب فارسی در افغانستان است.

برخی فعالان فرهنگی همچنین نسبت به قطع درختان قدیمی اطراف میدان در جریان اجرای پروژه انتقاد کرده و هزینه ساخت سازه جدید را در شرایط اقتصادی کنونی افغانستان مورد پرسش قرار داده‌اند.

واکنش‌ها زمانی افزایش یافت که در برخی تصاویر و مطالب تبلیغاتی مربوط به پروژه، نام مجموعه تجاری مشارکت‌کننده در بازسازی برجسته شد و همین مسئله گمانه‌زنی‌هایی درباره تغییر نام میدان ایجاد کرد. با این حال، اطلاعات رسمی موجود هنوز تغییر قطعی نام «میدان فردوسی» را تأیید نمی‌کند و در اسناد شهرداری نیز این محل با همان نام پیشین ثبت شده است.

منتقدان می‌گویند مسئله اصلی تنها نام میدان نیست، بلکه حذف یادمانی است که سال‌ها با فردوسی و شاهنامه شناخته می‌شد. مقام‌های محلی طالبان و شهرداری مزارشریف تاکنون توضیح مفصلی درباره علت حذف نشانه‌های فردوسی از طرح جدید ارائه نکرده‌اند.

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