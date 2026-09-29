مردم غور ۴۵۴ هزار افغانی به ساکنان غزه کمک کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالحی زعیم، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور، اعلام کرد این کمک‌ها با مشارکت مردم و با هدف حمایت از خانواده‌های نیازمند و آسیب‌دیده در غزه جمع‌آوری شده است.

به گفته او، مبلغ ۴۵۴ هزار افغانی پس از جمع‌آوری به غزه انتقال یافته و میان شماری از خانواده‌های نیازمند توزیع شده است.

شماری از ساکنان غور با وجود مشکلات اقتصادی موجود در این استان در این کارزار مشارکت کرده‌اند. آنان کمک به مردم غزه را نشانه‌ای از همدردی با خانواده‌هایی دانسته‌اند که در پی جنگ و بحران انسانی با کمبودهای گسترده روبه‌رو هستند.

مسئولان محلی غور نیز اعلام کرده‌اند که کمک جمع‌آوری‌شده به دست خانواده‌های آسیب‌دیده رسیده است.

این کمک مردمی در شرایطی جمع‌آوری شده که غور خود از استان‌های کم‌برخوردار افغانستان به شمار می‌رود و بخش قابل توجهی از جمعیت آن با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه است.

با این حال، مشارکت مردم در این کارزار نشان می‌دهد که حمایت از ساکنان غزه در میان بخشی از مردم افغانستان، حتی در مناطق گرفتار مشکلات اقتصادی، همچنان ادامه دارد.

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