هشدار تحلیلگران درباره تکرار اعتراضات در سوریه/ صبر مردم از بحران اقتصادی تمام شده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در شرق سوریه، مردی که از افزایش سرسام‌آور قیمت سوخت شکایت دارد، خطاب به جمعیتی که با گوشی‌هایشان او را فیلم می‌گیرند، رو به الجولانی کرده و فریاد می‌زند: «ما کنار تو ایستادیم، پس تو هم کنار ما بایست. به خدا قسم، اگر تا سال نو اوضاع تغییر نکند، وضعیت به چیزی تبدیل می‌شود که نمی‌خواهیم. بس است!»

سوریه اکنون در فاصله میان آزادی سیاسی تازه‌یافته و بهبود اقتصادی که برای شهروندان عادی ناامیدکننده دور باقی مانده، در حال حرکت است؛ بسیاری از آن‌ها صبر خود را از دست می‌دهند. تظاهرات اخیر با تصمیم ناگهانی کابینه الجولانی برای افزایش قیمت سوخت تا ۴۰ درصد آغاز شد که آن را به بحران جهانی انرژی ناشی از جنگ ایران نسبت داد. با افزایش خشم، دولت بخشی از افزایش‌ها را پس گرفت و وزیر انرژی را برای پاسخگویی به پارلمان فرستاد.

تحلیلگران پاسخگویی دولت به بزرگ‌ترین آزمون اقتصادی خود را ستوده‌اند، اما هشدار داده‌اند که این امر مبانی بحران هزینه زندگی در کشور را تغییر نخواهد داد. بانک جهانی ارزیابی می‌کند که دو سوم سوری‌ها زیر خط فقر درآمد متوسط پایین، با کمتر از ۳.۶۵ دلار در روز زندگی می‌کنند.

ابراهیم العسیل، مدیر آزمایشگاه «سوریه در حال گذار» در مدرسه کندی هاروارد، به سی‌ان‌ان گفت: «ما شاهد تکرار این اعتراضات خواهیم بود. غلبه بر این چالش‌های اقتصادی شدید که سوری‌ها از آن رنج می‌برند عملاً غیرممکن است. این وضعیت به تدریج چالش‌برانگیزتر خواهد شد.»

چارلز لیستر، مدیر ابتکار سوریه در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن دی‌سی، گفت: «دوره ماه عسل همیشه قرار بود به پایان برسد. انتظارات مردم بالا می‌رفت و صبرشان اگر برآورده نمی‌شد، تحلیل می‌رفت. اساساً الان همین‌جاست.»

احمد الشرع، رئیس‌کنونی سوریه ملقب به ابومحمد الجولانی، در تلاش است تا سوریه را با برآورد هزینه ۲۱۶ میلیارد دلاری پیش از آنکه صبر مردم تمام شود، بازسازی کند. استراتژی الشرع بازگرداندن کشور به صحنه جهانی پس از دهه‌ها انزوا بوده و اکنون در تلاش است این حرکت بین‌المللی را به دستاوردهای اقتصادی ملموس تبدیل کند.

او روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «سوریه جایگاه خود را در جامعه بین‌المللی بازگردانده است. ما پل‌های دیپلماتیک ساختیم و به جهان ثابت کردیم که امنیت منطقه باید از دمشق آغاز شود.»

پذیرش جهانی الشرع شاید بهترین نمود خود را در رابطه گرم او با دونالد ترامپ داشته باشد که از ماه مه گذشته چهار بار با او دیدار کرده است. نتیجه آن، لغو کامل تمام تحریم‌های آمریکا علیه سوریه بود.

ترکیه، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی را تاکنون انجام داده‌اند که سوریه سال گذشته آن را ۲۸ میلیارد دلار برآورد کرد. اتحادیه اروپا ۲.۷ میلیارد دلار حمایت متعهد شده و امانوئل ماکرون در سفر ژوئیه خود به دمشق چندین توافق جدید امضا کرد.

با این حال، کرم شعار، اقتصاددان سیاسی سوری، برآورد می‌کند که تنها ۵ درصد از توافق‌های وعده داده شده پیشرفت ملموس داشته‌اند. او به سی‌ان‌ان گفت: «اقتصاد بدون شک در حال بهبود است. اما آنچه برای فرد عادی مهم است این است که آیا معیشتشان بهبود می‌یابد.»

بسام العلی، یکی از معترضان سوری، به رویترز گفت: «ما میدان نمی‌خواهیم. هر روز یک میدان جدید می‌سازند که یک میلیون دلار هزینه دارد. بگذارید مردم شما زندگی کنند. مردم شما با شما بودند، هنوز هم با شما هستند و با شما خواهند ماند، اما این وضعیت باعث انفجار می‌شود.»

العسیل هشدار داد که با افزایش نارضایتی‌های اقتصادی، «مشروعیت انقلابی» دولت الشرع می‌تواند از بین برود و گفت: «خریدن صبر از مردم نیازمند اجازه دادن به آن‌ها برای مشارکت و احساس شنیده شدن صدایشان است.»

اما حتی اگر دولت بتواند شکاف میان سرمایه‌گذاری بین‌المللی و بهبود اقتصادی روزمره را پر کند، با مانع دیگری روبرو است: اسرائیل. الشرع روز چهارشنبه در سازمان ملل گفت: «جهان از بازگشت ما خوشحال است. اما اسرائیل به سوریه حمله می‌کند. این با جهت‌گیری‌ای که در سطح جهانی می‌بینیم در تضاد است.»

او برآورد کرد که اسرائیل از زمان به قدرت رسیدن او نزدیک به ۵۰۰ حمله در سوریه انجام داده است.

اسرائیل همچنین بخش‌های بزرگی از جنوب سوریه را اشغال کرده و گفته است قصد دارد به طور نامحدود در آنجا بماند. دو طرف از اوت سال گذشته در حال مذاکرات مستقیم بوده‌اند، اما الشرع روز سه‌شنبه گفت که مذاکرات «به ۹۰ درصد توافقات رسید» تا اینکه اسرائیل به «دلایل مختلف» عقب‌نشینی کرد.

لیستر می‌گوید بی‌ثباتی ناشی از اقدامات اسرائیل یکی از نگرانی‌های اصلی سرمایه‌گذاران است و هشدار داد: «اگر اسرائیلی‌ها پس از انتخابات خود موضع فعلی خود را ادامه دهند، سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر در سوریه کمتر محتمل خواهد بود – زیرا آن‌ها این چکش عظیم را بالای سر دمشق تکان می‌دهند.»

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