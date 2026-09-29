ممنوعیت فرود هواپیماهای ایرانی در عراق، تسلیم در برابر قلدری آمریکاست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی الاسدی، رئیس شورای سیاسی جنبش نجباء، در گفت‌وگو با برنامه «عراقنا الیوم» شبکه المیادین، با ابراز تأسف از تصمیم مقامات عراقی مبنی بر ممنوعیت فرود هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های عراق، این اقدام را «تسلیم در برابر قلدری آمریکا» دانست.

شیخ الاسدی تأکید کرد که این مسئله فراتر از فرودگاه‌هاست؛ زیرا به روابط نزدیک و مستحکم با ایران مربوط می‌شود و در چنین مسئله‌ای، تسلیم شدن در برابر تصمیم غیرمسئولانه آمریکا جایز نیست.

او از تصمیم‌گیر عراقی خواست که ضرورت بازنگری در این اقدام را بپذیرد و در ادامه گفت: «وگرنه یک تحرک مردمی فشارآور برای تغییر این تصمیم به وجود خواهد آمد.»

وی تأکید کرد که «گزینه‌های مردمی بیشترین فشار را وارد خواهند کرد و همه احتمالات ممکن است.»

شیخ الاسدی اشاره کرد که ضعف کنشگر سیاسی داخلی، اشغالگر آمریکایی را به تحمیل تصمیماتش در عراق وادار کرده است؛ در حالی که تصمیم‌گیر می‌تواند از اجرای آنها خودداری کند، همان‌گونه که برخی کشورها چنین می‌کنند، و استقلال تصمیم حاکمیتی، سیاسی و اقتصادی خود را حفظ نماید. این در حالی است که طبقه سیاسی عراق به دلیل منافع شخصی و حزبی و دوگانگی در مواضع، در برابر آمریکا دچار وابستگی شده است؛ همان طبقه‌ای که تصمیمات آمریکایی را از یک سو می‌پذیرد و از سوی دیگر آن را محکوم می‌کند.

رئیس شورای سیاسی جنبش نجباء تأکید کرد: «سیادت یعنی استقلال کامل؛ یعنی عراق در اقتصاد، امنیت و همه عرصه‌های زندگی خودش تصمیم بگیرد.»

او افزود: «عراق باید آزاد باشد و فرستاده آمریکا حق ندارد در امور اقتصادی، امنیتی و سیاسی آن دخالت کند.»

او اشاره کرد که مقاومت از همان ابتدا مواضع روشنی داشته است، اما سیاستمداران عراقی دچار ابهام و اشکال هستند.

الاسدی در بخش سیاسی داخلی و پرونده سلاح مقاومت، از دورهای گفت‌وگو با «چارچوب هماهنگی» خبر داد که در آن نامگذاری «انحصار سلاح» رد شد و مقرر گردید این اصطلاح که مضر است، به «سازماندهی سلاح» تغییر یابد. وی از مسئولیت‌پذیری چارچوب هماهنگی تقدیر کرد.

وی تأکید کرد: مشکل بزرگ عراق فساد است، نه سلاح.

رئیس شورای سیاسی نجباء افزود که از مبارزه با فساد حمایت می‌کنیم و خواستار ادامه آن و اجرای قانون علیه نام‌های فاسد و آشکار هستیم.

الاسدی بار دیگر تأکید کرد که جنبش نجباء تصمیمی برای ورود به فرآیند سیاسی ندارد .

وی توضیح داد: «ما در نجباء مطالبات شخصی نداریم، بلکه می‌خواهیم عراق صاحب اختیار خود باشد.»

وی درباره رابطه با علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، گفت: رابطه ما با نخست‌وزیر خوب است و چند بار درباره سلاح با او جلسه داشته‌ایم، اما معتقدیم مشکل در مشاوران اوست. نخست‌وزیر باید از برگ مقاومت قوی در مذاکراتش با آمریکایی‌ها استفاده کند.

الاسدی شروط تحویل سلاح را به پایان اشغالگری آمریکا و هرگونه حضور خارجی در کشور، از جمله حضور ترکیه، مرتبط دانست و توضیح داد: مقاومت دلایل مشروع خود را دارد و هر زمان این دلایل از بین برود، مقاومت نیز پایان می‌یابد.

رئیس شورای سیاسی نجباء در مورد تحرکات آمریکایی فاش کرد: جنبش نجباء اطلاعاتی درباره همه تحرکات آمریکایی دارد، از جمله یک گروه که با نظارت مستقیم آن‌ها از عراقی‌ها تشکیل شده است. ما محل این گروه و وظایف آینده آن را می‌دانیم که شامل ترور و ایجاد فتنه به عنوان نسخه جدیدی از شرکت «بلک‌واتر» با نامی دیگر است.

وی هشدار داد: چندین تلاش برای درگیری داخلی به بهانه سلاح مقاومت خنثی شد که نهادهای امنیتی مورد حمایت آمریکا آن را هدایت می‌کردند. نشانه‌هایی از تلاش برای فعال‌سازی مجدد داعش در عراق وجود دارد.

الاسدی با تأکید بر عدم اعتماد «به اندازه یک بند انگشت» به آمریکایی‌ها و عدم احترام آنان به تعهداتشان، به حمله آنان به ایران در جریان مذاکرات اشاره کرد و گفت: آنچه با ایران رخ داد، بزرگ‌ترین دلیل بر عدم احترام آمریکایی‌ها به قولشان است؛ آن‌ها در جریان مذاکرات ضربه زدند و این نشانه پستی است.

وی درباره تهدیدات منطقه‌ای اعلام کرد: در صورت تجاوز آمریکایی و اسرائیلی به ایران، ما در زمان خود موضع خواهیم گرفت.

الاسدی فاش کرد: کاردار آمریکا تلاش کرد از طریق یکی از سیاستمداران ارتباط برقرار کند و فرستادگان دیگری از متحدان واشنگتن نیز پیام‌هایی برای درخواست گفت‌وگو فرستادند و طرح‌ها و پیشنهادهایی به شرط کنار گذاشتن سلاح راهبردی که به «اسرائیل» می‌رسد، ارائه کردند که به طور کامل رد شد.

وی در پایان هشدار داد: پروژه اصلی آمریکا تلاش برای تغییر رهبری حشدالشعبی و تبدیل آن به نهادی بی‌اثر است، اما مرجعیت و برخی سیاستمداران با آن مخالفت کردند. فشارهای آمریکا در یک نقطه متوقف نخواهد شد، بلکه پس از تحویل سلاح به سراغ حشدالشعبی و سپس وزارت دفاع و مؤسسه نظامی خواهد رفت.

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