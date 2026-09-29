هیچ توجیهی برای وجود سلاح خارج از نهادهای دولتی وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از شبکه الجزیره، در بیانیه دولت عراق آمده است که هیأت وزیران این کشور با طرح قانون الحشد الشعبی موافقت کرده است.

صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، نیز ساعاتی پیش درباره موضوع سلاح گروه‌های مسلح تأکید کرد که انحصار سلاح در دست دولت، موضوعی اساسی است و دولت برای مهار گروه‌های مسلح تلاش کرده است.

وی افزود: هیچ توجیهی برای وجود سلاح خارج از نهادهای دولتی عراق وجود ندارد.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق همچنین گفت: دولت، نظر گروه‌هایی را که تحویل سلاح را به خروج ائتلاف مشروط کرده بودند، محترم شمرده است.

وی بدون نام بردن از گروهی خاص اعلام کرد: سه گروه بزرگ عراقی تمامی سلاح‌های خود را به دولت تحویل داده‌اند و برخی گروه‌های دیگر نیز با نام‌های جدید به نیروهای الحشد الشعبی خواهند پیوست.

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