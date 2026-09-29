مصر حدود ۲۰ میلیارد دلار از درآمدهای کانال سوئز را از دست داده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، گفت که این کشور در سال‌های اخیر و در شرایط بی‌ثباتی حاکم بر منطقه، حدود ۲۰ میلیارد دلار از درآمدهای کانال سوئز را از دست داده است.

وی همچنین اظهار کرد که ساخت سد النهضه اتیوپی در پی حوادثی که مصر در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ شاهد آن بود، آغاز شد و این تحولات به انقباض اقتصاد مصر منجر شد.

السیسی افزود: ابزارهایی که برای آسیب زدن به مصر مورد استفاده قرار می‌گیرند، متعدد و متنوع هستند و برخی از این اقدامات از طریق شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود.

رئیس‌جمهور مصر در ادامه بر ضرورت توسعه ابزارهای مختلف دولت برای حفاظت از منابع و ظرفیت‌های این کشور تأکید کرد و گفت که قدرت مصر به نهادهای دولتی و آگاهی مردم آن وابسته است و مسئولان باید با اعتماد بیشتری به وظایف خود عمل کنند.

وی همچنین بر اهمیت حفظ انسجام داخلی تأکید کرد و گفت که حفاظت از مصر مسئولیتی جمعی است و باید برای حفظ همبستگی داخلی تلاش شود.

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