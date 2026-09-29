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تأکید ایران و روسیه بر گسترش همکاری‌های قضایی

۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۱:۲۸
کد مطلب: 1871838
تأکید ایران و روسیه بر گسترش همکاری‌های قضایی

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد، دادستان کل کشور که به منظور شرکت در گردهمایی دادستان‌های کل سازمان همکاری شانگهای به روسیه سفر کرده است، در دیدار با ایگور کراسنوف، رئیس دیوان عالی این کشور، از حمایت‌ها و همدردی‌های دولت و ملت روسیه در جریان جنگ تحمیلی اخیر قدردانی کرد و آمادگی ایران را برای توسعه همکاری‌های قضایی و تبادل تجربه در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین در دادرسی اعلام نمود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد، دادستان کل کشور، در جریان سفر خود به روسیه برای شرکت در گردهمایی دادستان‌های کل سازمان همکاری شانگهای، با ایگور کراسنوف، رئیس دیوان عالی روسیه، دیدار و گفت‌وگو کرد.

موحدی آزاد در این دیدار از حمایت‌ها و همدردی‌های دولت و ملت روسیه، به‌ویژه شخصیت‌های عالی‌رتبه سیاسی و حقوقی مسکو با دولت و ملت ایران در جریان جنگ تحمیلی اخیر قدردانی کرد.

وی آمادگی کشورمان را برای تبادل تجربه در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین در دادرسی و محاکم قضایی، با هدف صیانت از حقوق عامه اعلام کرد.

در این ملاقات، طرفین بر توسعه و گسترش همکاری‌های قضایی میان دو کشور تأکید کردند.

کراسنوف نیز در این دیدار با اشاره به مناسبات بالنده و رو به رشد دو کشور در حوزه‌های سیاسی و همچنین دیدارهای رؤسای جمهور ایران و روسیه، رایزنی‌های حقوقی را عاملی تحکیم‌بخش در روابط دوجانبه دانست.

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