به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد، دادستان کل کشور، در جریان سفر خود به روسیه برای شرکت در گردهمایی دادستان‌های کل سازمان همکاری شانگهای، با ایگور کراسنوف، رئیس دیوان عالی روسیه، دیدار و گفت‌وگو کرد.

موحدی آزاد در این دیدار از حمایت‌ها و همدردی‌های دولت و ملت روسیه، به‌ویژه شخصیت‌های عالی‌رتبه سیاسی و حقوقی مسکو با دولت و ملت ایران در جریان جنگ تحمیلی اخیر قدردانی کرد.

وی آمادگی کشورمان را برای تبادل تجربه در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین در دادرسی و محاکم قضایی، با هدف صیانت از حقوق عامه اعلام کرد.

در این ملاقات، طرفین بر توسعه و گسترش همکاری‌های قضایی میان دو کشور تأکید کردند.

کراسنوف نیز در این دیدار با اشاره به مناسبات بالنده و رو به رشد دو کشور در حوزه‌های سیاسی و همچنین دیدارهای رؤسای جمهور ایران و روسیه، رایزنی‌های حقوقی را عاملی تحکیم‌بخش در روابط دوجانبه دانست.

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