نیوجرسی آمریکا؛ مسلمانان پس از پنج سال تلاش برای ساخت مسجد راهی دادگاه شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز مسلمانان نیوجرسی از مسئولان شهرک «مارلبورو» در ایالت نیوجرسی آمریکا به دلیل رد درخواست ساخت مسجد شکایت کرد و تأکید کردند روند پنج‌ساله بررسی این درخواست با تبعیض مذهبی و فشارهای ضداسلامی همراه بوده است. این شکایت پریروز، سه‌شنبه، در دادگاه فدرال منطقه نیوجرسی ثبت شده است.

پنج سال تأخیر و در نهایت رد درخواست مسجد

بر اساس متن شکایت، جامعه مسلمان مارلبورو از سال ۲۰۲۱ برای ساخت یک مسجد در زمینی به مساحت پنج هکتار تلاش کرده و در این مدت بارها طرح پیشنهادی خود را، از جمله در زمینه ظرفیت ساختمان و فضای پارکینگ، مطابق درخواست هیئت منطقه‌بندی اصلاح کرده است. با این حال، جلسات بررسی درخواست بارها لغو یا به تعویق افتاد و هیئت منطقه‌بندی در ژوئن ۲۰۲۶ با ساخت مسجد مخالفت کرد.

شاکیان می‌گویند در جریان جلسات بررسی و همچنین در شبکه‌های اجتماعی، اظهارات ضداسلامی علیه طرح ساخت مسجد مطرح شده و برخی اعضای شورای شهر نیز در جریان فعالیت‌های انتخاباتی خود مخالفت با ساخت مسجد را مطرح کرده بودند. بر اساس شکایت، این فضای مخالفت در نهایت بر روند تصمیم‌گیری هیئت منطقه‌بندی تأثیر گذاشته است؛ اظهاراتی که اکنون در دادگاه فدرال مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

مسلمانان مارلبورو همچنان بدون مسجد

محمد طاهر، رئیس مرکز مسلمانان نیوجرسی، گفت جامعه مسلمان این منطقه خواهان برخورد برابر با سایر ساکنان و داشتن مکانی دائمی برای عبادت است. او اعلام کرد که حدود ۳۰۰ مسلمان مارلبورو از ژانویه ۲۰۲۴ نماز جمعه را در یک ایستگاه آتش‌نشانی سابق برگزار می‌کنند، اما محدودیت فضا و زمان، امکان برگزاری فعالیت‌های اجتماعی و گردهمایی‌های بیشتر را کاهش داده است.

در اسناد رسمی شهر مارلبورو نیز درخواست ساخت مسجد در نشانی ۴۴۹ جاده تننت ثبت شده و طرح ارائه‌شده شامل یک مسجد حدود ۱۳ هزار و ۱۲۷ فوت مربعی با ۱۰۷ فضای پارکینگ بوده است. این درخواست در جلسات ویژه هیئت منطقه‌بندی در سال ۲۰۲۶ مورد بررسی قرار گرفت.

وکلای مسلمانان: حق عبادت نباید به دادگاه کشیده شود

روناک پاتل، وکیل صندوق دفاع و آموزش حقوقی آمریکایی‌های آسیایی، که از مرکز مسلمانان نمایندگی می‌کند، تأکید کرد روند بررسی این پرونده در نیوجرسی نمونه‌ای از روندی است که در آن درخواست ساخت مساجد با تأخیرهای طولانی و نظارت‌های ویژه مواجه می‌شود و در نهایت جامعه مسلمان برای دفاع از حقوق خود به دادگاه مراجعه می‌کند. این نهاد حقوقی و شرکت OTM Law، وکالت شاکیان را بر عهده دارند.

شکایت فدرال، رد درخواست مسجد را ناقض حقوق قانونی و قانون اساسی مسلمانان دانسته و به قوانین حمایت از آزادی دینی و استفاده مذهبی از زمین، از جمله قانون «استفاده مذهبی از زمین و اشخاص نهادینه‌شده» آمریکا (RLUIPA)، استناد کرده است. شاکیان خواستار لغو تصمیم هیئت منطقه‌بندی، امکان ادامه روند ساخت مسجد و دریافت خسارت هستند.

این پرونده در حالی مطرح شده است که موارد دیگری نیز از اختلاف بر سر ساخت مسجد در نیوجرسی گزارش شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، در سال ۲۰۲۵ نیز یک مسجد در شهر «سیرویل» پس از رد طرح ساخت‌وساز از سوی هیئت برنامه‌ریزی، از مسئولان محلی شکایت کرد و در سال ۲۰۱۱ نیز شهرک «بریج‌واتر» پس از یک پرونده حقوقی، به پرداخت پنج میلیون دلار و فراهم کردن امکان ساخت مسجد محکوم شد.

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