از ۲۹سال فعالیت مستمر مجمع تا برگزاری ۳۱۰جلسه کرسی آزاداندیشی و حضور۲۱۰شب در «موکب مقاومت»

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی بنایی، دبیرکل مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم در آغاز سیصد و یازدهمین کرسی آزاداندیشی این مجمع که با عنوان«عقلانیتِ دینی؛ از اندیشه تا حکمرانی» باهمکاری دانشگاه طلوع مهر برگزار شد، ضمن تشریح پیشینه و فعالیت‌های ۲۹سالۀ مجمع، از استمرار جلسات هفتگی، برگزاری صدها نشست آزاداندیشی، انتشار آثار این نشست‌ها و حضور مستمر اعضای مجمع در برنامه‌های تبیینی و اجتماعی خبر داد.

وی با اشاره به پیشینه شکل‌گیری این مجمع اظهار کرد: این مجموعه از سال ۱۳۷۶ و با همراهی جمعی از دوستان شکل گرفت. پس از انجام هماهنگی‌های اولیه، نخستین نشست آن در هفته نخست مهرماه سال ۱۳۷۶ برگزار شد و فعالیت‌های آن با عنوان «مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم» و با تدوین اساسنامه و سند چشم‌انداز، شکل رسمی به خود گرفت.

استمرار جلسات مجمع از سال ۱۳۷۶

دبیرکل مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم افزود: از سال ۱۳۷۶ که این مجمع شکل گرفته است، جلسات هفتگی آن به‌صورت منطم و مستمر در روزهای دوشنبه هر هفته برگزار شده و تاکنون بیش از ۱۱۷۰ جلسه هفتگی برگزار شده است؛ استمرار این جلسات در طول ۲۹ سال گذشته، یکی از ویژگی‌های مهم فعالیت مجمع به شمار می‌رود.

وی با اشاره به روند انتخاب نام مجمع گفت: در آن مقطع، نام‌های مختلفی برای این مجموعه پیشنهاد شد، اما در نهایت، بر مبنای اصلی ما که باید «امام و رهبری» به‌عنوان محور و نقطه کانونی و پرچم مشترک، شاخص همگرایی نیروهایی باشند که این مبنا را پذیرفته و در این چارچوب فعالیت می‌کنند، این نام پرافتخار انتخاب شد و هر روز که می‌گذرد، اصالت این انتخاب نمایان‌تر می‌شود.



دکتر بنایی افزود: در نظام اسلامی ما که همه نظامات بر محور ولایت فقیه شکل می‌گیرد و ولی‌فقیه به‌عنوان عنصر ثابت نظام شناخته می‌شود، این شخصیت حقیقی و حقوقی می‌تواند وحدت‌بخش، حرکت‌آفرین، ضامن بالندگی و هماهنگ‌کننده تمامی فعالیت‌ها حول اساسی‌ترین رکن این نظام باشد.

وی اظهار کرد: در انتخاب این عنوان برای مجمع، پویایی و نشاط، نگاه به آینده و آرمان‌گرایی، همراه با مسئولیت‌پذیری و تعهد به نظام مردم‌سالاری دینی، حس اعتدال و دوری از افراط و تفریط و عمل به وظیفه نهفته است.

دبیرکل مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری سپس افزود: یکی دیگر از ثمرات انتخاب این نام برای مجمع، حفظ هویت و وحدت تمامی نیروها حول رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، یعنی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، «حفظه‌الله»، است؛ چراکه بر اساس توافق و تعهد اولیه، همه تلاش‌ها و فعالیت‌های تک‌تک اعضای مجمع بر این محور سامان می‌یابد.

وی ادامه داد: از همان ابتدا تلاش شد مجمع هماهنگی، محلی برای گفت‌وگو، همفکری، بررسی مسائل و پیگیری موضوعات مورد نیاز جامعه باشد و این مسیر در طول سال‌های گذشته، علی‌رغم فراز و فرودها و جابه‌جایی دولت‌ها، همچنان استمرار یافته است.

برگزاری ۳۱۰ جلسه کرسی آزاداندیشی در ۱۶ دوره

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در ادامه به فعالیت‌های علمی و فکری این مجموعه اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۵، بر اساس توصیه‌های امام شهید و به‌منظور پاسخگویی به نیاز جامعه در زمینه مباحث تبیینی و بصیرتی، مجمع با رویکردی جدید اقدام به برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی کرد و در این مدت، ۱۶ دوره کرسی آزاداندیشی در قالب ۳۱۰ جلسه برگزار شده است و اکنون نیز جلسه ۳۱۱ این نشست‌ها را برگزار می‌کنیم.

دکتر بنایی کرسی‌های آزاداندیشی را بخشی از یک منظومه فکری شکل‌گرفته در طول سال‌های فعالیت مجمع دانست و اظهار کرد: این نشست‌ها با استقبال علاقه‌مندان همراه بوده و مجموعه مباحث مطرح‌شده در آنها، مجموعه‌ای قابل توجه و غنی را شکل داده است.

انتشار ۱۰جلد کتاب با عنوان «اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی»

رئیس دانشگاه طلوع مهر خاطرنشان کرد: حاصل مباحث و فعالیت‌های این کرسی‌ها در قالب مجموعه‌ای مکتوب نیز دنبال شده و تاکنون ۱۰جلد از آثار و مباحث این کرسی‌ها با عنوان «اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی» چاپ و منتشر شده است.

وی افزود: این جلسات به‌صورت قاعده‌مند، هر ۲۰ جلسه کرسی آزاداندیشی، در قالب یک جلد کتاب تدوین می‌شود و انتشار آن‌ها بخشی از تلاش مجمع برای ثبت و تدوین مباحث فکری و مطالعاتی و تبدیل محتوای نشست‌ها به منابع مکتوب است.

وی همچنین به راه‌اندازی «اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی» اشاره کرد و گفت: برای اینکه تلاش‌های فکری و مطالعاتی مجمع شکل منسجم‌تر و عینی‌تری پیدا کند، اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر نیز تأسیس شده است.

تأکید بر ارزش مباحث فکری و مطالعاتی

وی با اشاره به محتوای جلسات مجمع و کرسی‌های آزاداندیشی، بر اهمیت مباحث علمی، مطالعاتی و تبیینی تأکید کرد و گفت: در طول این سال‌ها، موضوعات مختلفی در جلسات مورد بررسی قرار گرفته است و برخی مباحث، به‌ویژه نشست‌های ارائه‌شده از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهاجرنیا، از نظر مطالعاتی و پرداختن به مسائل روز کشور، مورد توجه اعضای مجمع، اصحاب رسانه و سایت‌های علمی و تحلیلی قرار گرفته است.

وی افزود: آقای دکتر مهاجرنیا به‌حق از صاحب‌نظران و اندیشمندان حوزه علوم سیاسی شناخته می‌شوند که به لحاظ سابقه طولانی در ارائه این‌گونه مباحث در سطح حوزه و دانشگاه، علاقه‌مندان بسیاری آثار و مطالب ایشان را دنبال می‌کنند.

وی افزود: استمرار چنین نشست‌هایی می‌تواند زمینه‌ای برای گفت‌وگوی فکری، طرح دیدگاه‌های مختلف و بررسی مسائل مبتلابه جامعه فراهم کند.

برپایی «موکب مقاومت» در میدان رسالت قم

دکتر بنایی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های اخیر این مجموعه اشاره کرد و گفت: هم‌زمان با آغاز جنگ‌ های تحمیلی دوم و سوم و«دفاع مقدس رمضان»، مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم با همراهی هیئت جوانان اهل‌بیت(ع) دانشگاه طلوع مهر، از دهم اسفندماه ۱۴۰۴ «موکب مقاومت» را در میدان رسالت قم برپا کرد و طی ۲۱۰ شب حضوری مستمر و فعال داسته داشت.

وی در پایان ضمن قدردانی از اعضای مجمع که در این ۲۱۰ شب به‌صورت پیوسته در تجمعات شبانه و برنامه‌های موکب حضور داشتند، بر استمرار نقش‌آفرینی اعضا تأکید کرد و گفت: همه اعضا باید متناسب با ظرفیت و توان خود، همچنان در این عرصه نقش‌آفرین باشند؛ از جمله از طریق انجام مصاحبه، نگارش مطالب، انعکاس دیدگاه‌ها و ثبت و روایت تجربه این دوره اقدام کنند.

.............

پایان پیام