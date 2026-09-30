به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان در دیدار دو عضو کنگره آمریکا، با تأکید بر اینکه عدم پایبندی اسرائیل به توافق‌های مربوط به پایان جنگ، مانع اصلی اجرای توافق آتش‌بس در لبنان است، خواستار اعمال فشار آمریکا برای توقف حملات اسرائیل شد.

وی با اشاره به ادامه حملات اسرائیل و تخریب گسترده روستاها و زیرساخت‌های لبنان، گفت: مانع اصلی اجرای توافق توقف جنگ علیه لبنان، پایبند نبودن اسرائیل به تعهدات ناشی از توافق‌هایی است که برای پایان دادن به جنگ منعقد شده‌اند.

رئیس پارلمان لبنان همچنین گفت دولت آمریکا و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، تنها طرف‌هایی هستند که می‌توانند برای وادار کردن اسرائیل به توقف جنگ علیه لبنان فشار وارد کنند.

وی هشدار داد ادامه جنگ می‌تواند تلاش‌ها برای تقویت دولت لبنان و ایفای مسئولیت‌های نهادهای این کشور در سطوح مختلف را ناکام بگذارد.

بری در ادامه از کمک‌های ارائه‌شده برای حمایت از ارتش لبنان تقدیر کرد و درباره ادامه مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان، موسوم به یونیفل، گفت هنوز فرصت برای جلوگیری از عدم تمدید مأموریت این نیروها وجود دارد.

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