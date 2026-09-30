لندن؛ داوطلبان مسلمان از بیماران مسلمان بستری با ملزومات عبادی حمایت کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروهی از مسلمانان لندن با راه‌اندازی یک طرح داوطلبانه برای حمایت معنوی از بیماران مسلمان بستری در بیمارستان‌های روان‌پزشکی، بیش از ۸۰ بسته ویژه حاوی ترجمه انگلیسی قرآن کریم، مجموعه دعا، سجاده، تسبیح و ظرف‌های نشکن برای وضو در اختیار بیماران قرار دادند.

این طرح از سوی جنبش داوطلبانه «شبکه تجربه زیسته مسلمانان» (MLXN) اجرا شده است. سارا الشماری، از بنیان‌گذاران این مجموعه، با اشاره به شرایط برخی بیماران مسلمان گفت که آنان گاهی برای وضو گرفتن ناچار به استفاده از بسته‌های شیر هستند و بسته‌های اهدایی می‌تواند به حفظ کرامت آنان در دوران درمان و فراهم شدن امکان انجام مناسک دینی کمک کند.

الشماری که پیش‌تر در یکی از بیمارستان‌های روان‌پزشکی فعالیت می‌کرد، گفت ایده اجرای این طرح پس از مشاهده فعالیت گروه‌های حمایت سکولار و داوطلبان مسیحی در بیمارستان‌ها شکل گرفت؛ در حالی که بیماران مسلمان از حمایت متناسب با نیازهای دینی خود برخوردار نبودند. به گفته وی، حضور شمار قابل توجهی از مسلمانان در مراکز درمانی روان‌پزشکی نیز اهمیت توجه به این نیاز را بیشتر نشان می‌داد.

در میان داوطلبان MLXN، افرادی نیز حضور دارند که خود سابقه ابتلا به بیماری‌های روانی و تجربه درمان دارند و پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، به‌عنوان «مشاوران همتا» با بیماران ارتباط برقرار می‌کنند. «آیا»، یکی از این مشاوران، با تأکید بر اهمیت ایمان در هویت مسلمانان گفت که در دوران بیماری، به گفت‌وگو با فردی مسلمان که با آموزه‌های دینی آشنا باشد و بتواند از نظر معنوی حمایت کند، نیاز داشته است.

داوطلبان این طرح با حضور در بیمارستان‌ها و گفت‌وگو با بیماران مسلمان، تلاش می‌کنند احساس تنهایی و طردشدگی آنان را کاهش دهند و فضای مثبت‌تری در دوران درمان ایجاد کنند. برگزارکنندگان تأکید دارند که این حمایت‌ها جایگزین درمان پزشکی نیست، اما می‌تواند در کنار خدمات تخصصی پزشکان، به تقویت روحیه و حمایت معنوی بیماران کمک کند.

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