روسیه، ناتو را به استفاده از سلاح اتمی تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت فدراسیون روسیه در ایرلند به «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی» (ناتو) هشدار داد که در صورت هرگونه اعمال محاصره علیه منطقه «کالینینگراد»، از هر ابزاری حتی سلاح اتمی استفاده خواهد کرد. این سفارتخانه بامداد چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت: «اطلاعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه ناتو در حال آماده‌سازی محاصره هوایی و دریایی علیه کالینینگراد است.

موقعیت جغرافیایی منطقه کالینینگراد

خبرگزاری «تاس» به نقل از این بیانیه گزارش داد: این تخیل نیست، بلکه مایه نگرانی شدید روسیه است؛ نخبگان سیاسی بی‌مسئولیت و کوته‌بین اروپایی بازی خطرناکی را انجام می‌دهند.

بیانیه افزود: نباید اشتباه کنند؛ اگر کشورهای ناتو سعی داشته باشند منطقه کالینینگراد را از بقیه کشور جدا کنند، روسیه آماده است تا از تمام زرادخانه‌اش، شامل سلاح‌های هسته‌ای، برای دفاع از قلمرو خود استفاده کند.

در این بیانیه آمده است: «در چنین سناریویی، خطر رویارویی مسلحانه زیاد است و احتمال دارد روسیه از حملات پیشگیرانه علیه مراکز تصمیم‌گیری در کشورهای عضو ناتو که در مراحل اولیه درگیری هستند، استفاده کند».

پیش از این نیز سفارت مسکو در بروکسل هشدار داده بود که هرگونه اقدام کشورهای عضو ناتو برای محاصره کالینینگراد، خطر درگیری مستقیم با روسیه را در پی دارد.

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