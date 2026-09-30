۳۵ حمله هوایی عربستان به یمن طی ۲۴ ساعت

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد جنگندههای عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۵ حمله هوایی انجام دادهاند.
به گفته وی، در این حملات از جنگندههای اف-۱۵ و تایفون استفاده شده که از پایگاههای خمیس مشیط و الطائف به پرواز درآمدهاند.
سریع افزود: این حملات مواضع و مراکز غیرنظامی از جمله شبکههای ارتباطی و مدارس را در استانهای تعز، الجوف، عمران، صعده و الحدیده هدف قرار دادهاند.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کرد مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان از زمان آغاز تشدید تنشها به هزار و ۱۵۸ حمله هوایی و موشکی رسیده است.
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