۳۵ حمله هوایی عربستان به یمن طی ۲۴ ساعت

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد جنگنده‌های عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۵ حمله هوایی انجام داده‌اند.

به گفته وی، در این حملات از جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون استفاده شده که از پایگاه‌های خمیس مشیط و الطائف به پرواز درآمده‌اند.

سریع افزود: این حملات مواضع و مراکز غیرنظامی از جمله شبکه‌های ارتباطی و مدارس را در استان‌های تعز، الجوف، عمران، صعده و الحدیده هدف قرار داده‌اند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کرد مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان از زمان آغاز تشدید تنش‌ها به هزار و ۱۵۸ حمله هوایی و موشکی رسیده است.

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