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۳۵ حمله هوایی عربستان به یمن طی ۲۴ ساعت

۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۹
کد مطلب: 1871907
۳۵ حمله هوایی عربستان به یمن طی ۲۴ ساعت

سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد جنگنده‌های عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۵ حمله هوایی انجام داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد جنگنده‌های عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۵ حمله هوایی انجام داده‌اند.

به گفته وی، در این حملات از جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون استفاده شده که از پایگاه‌های خمیس مشیط و الطائف به پرواز درآمده‌اند.

سریع افزود: این حملات مواضع و مراکز غیرنظامی از جمله شبکه‌های ارتباطی و مدارس را در استان‌های تعز، الجوف، عمران، صعده و الحدیده هدف قرار داده‌اند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کرد مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان از زمان آغاز تشدید تنش‌ها به هزار و ۱۵۸ حمله هوایی و موشکی رسیده است.

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