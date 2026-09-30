به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش‌ها از بروز وضعیت غیرعادی برای یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ شرکت فلای‌دبی در مسیر دبی به تل‌آویو و بررسی احتمال هواپیماربایی این هواپیما از سوی مقام‌های اسرائیلی حکایت دارد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این هواپیما در جریان پرواز برای مدت کوتاهی کد اضطراری ۷۷۰۰ و پس از آن کد ۷۵۰۰، که در هوانوردی برای اعلام وضعیت اضطراری و احتمال هواپیماربایی استفاده می‌شود، مخابره کرده است.

گفته می‌شود پس از این رویداد، هواپیما مسیر خود را تغییر داده و در حال بازگشت به سمت دبی است. برخی گزارش‌ها نیز از ناپدید شدن هواپیما از سامانه‌های ردیابی عمومی خبر داده‌اند، هرچند جزئیات دقیق درباره وضعیت هواپیما و علت قطع یا اختلال در ردیابی آن هنوز به‌طور رسمی روشن نشده است.

به پرواز درآمدن جنگنده‌های اسرائیلی

همزمان، رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده‌اند که نیروی هوایی این رژیم برای رهگیری هواپیمای فلای‌دبی جنگنده‌های خود را به پرواز درآورده است.

برخی گزارش‌ها مدعی شده‌اند که مقام‌های اسرائیلی برای مدتی ارتباط خود با این هواپیما را از دست داده و احتمال هواپیماربایی را در دست بررسی قرار داده‌اند. با این حال، تاکنون اطلاعات مستقلی که وقوع هواپیماربایی را تأیید کند منتشر نشده است.

رایزنی نتانیاهو و وزیر جنگ

شبکه ۱۲ اسرائیل نیز گزارش داده است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، و اسرائیل کاتس، وزیر جنگ، در حال رایزنی با مقام‌های ارشد دفاعی درباره این حادثه هستند.

در حال حاضر اطلاعات منتشرشده درباره سرنوشت هواپیما و علت بروز وضعیت اضطراری یکسان نیست و جزئیات این حادثه همچنان در حال بررسی است. برخی منابع از احتمال هواپیماربایی سخن گفته‌اند، در حالی که هنوز علت دقیق مخابره کدهای اضطراری و تغییر مسیر هواپیما به‌طور رسمی اعلام نشده است.

آخرین گزارش‌ها از وضعیت این پرواز بروز درگیری بین خلبانان اعلام شده و بروز حادثه امنیتی از سوی منابع رد شده است. بر اساس گزارش‌ها، کدی که نشان‌دهنده هواپیماربایی است، در پی درگیری میان خلبانان فعال شده است.

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