به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عمار الحکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه خبری العراقیه تاکید کرد که عراق به ارتباط با همه طرف‌ها و وارد نشدن به محورهای منطقه‌ای باور دارد و در پی ترمیم روابط خود با کشورهای همسایه در پی تحولات اخیر است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع) الحکیم افزود: مصر برادر بزرگ‌تر کشورهای عربی است و ارتباط مستمری با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در جریان است.

وی افزود: عراق به دلیل تحولات اخیر، برای ترمیم روابط خود با کشورهای همسایه تلاش می‌کند.

وی اظهار داشت که کشورهای عضو شورای همکاری سفرای خود را از عراق فرا نخواندند.

الحکیم همچنین گفت: عراق شرایط ویژه‌ای دارد و برخی مواضع مسئولان ایرانی را درک می‌کنیم. جنگ علیه ایران پیامدهای بزرگی داشت و ما در کنار مردم ایران در برابر تحریم‌ها هستیم و تلاش می‌کنیم مردم عراق از این تحریم‌ها در امان بمانند.

وی خاطرنشان کرد: مردم عراق در دهه‌های گذشته طعم تلخ تحریم‌ها را چشیدند.

الحکیم گفت: عراق نخستین کشوری است که برای فرودگاه نجف اشرف، معافیت امریکایی برای تعامل با ایران دریافت کرد.

وی افزود: تفاهم با امریکا به عراق امکان داد تسهیلاتی برای زائران دریافت کند.

درباره ممنوعیت پروازها نیز الحکیم گفت: از دولت عراق و کسانی که در حل مشکل ممنوعیت پروازها کمک کردند تشکر می‌کنیم و روابط میان عراق و ایران متمایز است.

وی توضیح داد: رفتار برخی طرف‌های داخلی باعث شد عراق در معرض اتهام قرار بگیرد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق افزود: اتخاذ برخی تصمیم‌ها با هدف محافظت از مردم عراق در برابر تحریم‌ها انجام می‌شود، نه برای آسیب زدن به کسی.

الحکیم تاکید کرد: پیام‌های امریکایی که به عراق رسید، درباره حجم پیامدهای پایبند نبودن به ممنوعیت پروازها، کاملا روشن و صریح بود.

وی گفت: ما میان الزامات حفاظت از کشور و در نظر گرفتن احساسات افکار عمومی توازن برقرار می‌کنیم.

رهبر جریان حکمت ملی عراق درباره ائتلاف بین‌المللی نیز گفت: ۸۴ کشور عضو ائتلاف بین‌المللی به عراق برای پایان دادن به داعش کمک کردند. ائتلاف بین‌المللی کمک بزرگی به عراق در مبارزه با داعش ارائه کرد.

وی ادامه داد: کشورهای مشارکت‌کننده در ائتلاف بین‌المللی در مجامع بین‌المللی از عراق حمایت کردند.

الحکیم تاکید کرد: روز حاکمیت و پایان فعالیت ائتلاف بین‌المللی، پیامی از بهبود و بازیابی عراق است.

وی از تلاش‌های گسترده‌ای که ائتلاف بین‌المللی برای کمک به عراق انجام داد قدردانی کرد و گفت: بزرگ‌ترین جریان سیاسی مسئولیت اطمینان‌بخشی به شرکای عراقی را بر عهده دارد و هماهنگی و تفاهم می‌تواند نگرانی‌های دیگر شرکا را برطرف کند.

الحکیم تاکید کرد: اداره کشور باید از طریق یک شراکت واقعی انجام شود.

رهبر جریان حکمت ملی عراق درباره مسائل سیاسی داخلی نیز گفت: اختلافات از سال ۲۰۱۳ مانع تصویب قانون دادگاه فدرال شده است.

وی افزود: چارچوب هماهنگی از ۱۴ جریان سیاسی تشکیل شده است. بیانیه‌های چارچوب هماهنگی تنها پرونده‌هایی را که درباره آنها توافق شده است، منعکس می‌کنند.

الحکیم خاطرنشان کرد: چارچوب هماهنگی نماینده همه نیروهای داخل بزرگ‌ترین مولفه سیاسی نیست. چارچوب هماهنگی منسجم است و توانسته اختلافات میان نیروهای مختلف خود را مدیریت کند.

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