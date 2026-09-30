مسلمانان در دهلی علیه حملات به مساجد تجمع کردند/ چند نماینده پارلمان بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی برگزاری تجمع اعتراضی علیه حملات به مساجد، بازنگری فهرست‌های انتخاباتی و خشونت علیه اقلیت‌ها، چند نماینده مسلمان پارلمان هند و شماری از رهبران و فعالان اجتماعی در دهلی نو توسط پلیس بازداشت شدند.

این تجمع روز سه‌شنبه در میدان «جانتار مانتار» دهلی نو و به دعوت «کمیته نظارت بر مسلمانان هند» برگزار شد. «زیاءالرحمن برق»، «محب‌الله ندوی» و «اقرا منور حسن» از جمله نمایندگان مسلمان بازداشت‌شده بودند و شماری از زنان معترض نیز در میان بازداشت‌شدگان قرار داشتند.

هم‌زمان، «ندیم خان»، دبیر ملی انجمن حمایت از حقوق مدنی، از ساعت ۹:۳۰ صبح و پیش از آغاز تجمع در حصر خانگی قرار گرفت. در این تجمع همچنین شماری از اعضای سازمان جماعت اسلامی هند، فعالان مدنی، دانشگاهیان و نمایندگان سازمان‌های مسلمان حضور داشتند.

اعتراض به برخورد پلیس و محدودیت اعتراضات

«اقرا منور حسن»، نماینده مجلس هند، با انتقاد از نحوه برخورد دولت با مسائل مربوط به اقلیت‌ها، تأکید کرد که مسلمانان حق اساسی دارند نسبت به حملات علیه مساجد، مدارس دینی، قبرستان‌ها و دیگر نهادهای خود اعتراض کنند.

«زیاءالرحمن برق» نیز در واکنش به بازداشت معترضان گفت: «ما ساکت نخواهیم شد» و تأکید کرد که اعتراضات تا دستیابی به عدالت ادامه خواهد داشت. معترضان نیز شعارهایی از جمله «بگذارید اقلیت‌ها در آرامش زندگی کنند»، «اقدامات بولدوزری را متوقف کنید» و «حملات به مساجد را متوقف کنید» سر دادند.

یکی از زنان بازداشت‌شده نیز گفت که معترضان برای طرح پرسش درباره خشونت علیه مسلمانان به محل تجمع آمده بودند، اما پیش از آنکه بتوانند مطالبات خود را مطرح کنند، بازداشت شدند.

«لوبیب بشیر»، دبیرکل ملی جنبش «فرترنیتی»، نیز تصریح کرد پلیس ابتدا با برگزاری تجمع مخالفت کرده و سپس نمایندگان منتخب و رهبران اجتماعی را بازداشت و با برخی از آنان برخورد فیزیکی کرده است. جماعت اسلامی هند نیز خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان شد. این اظهارات از سوی برگزارکنندگان و معترضان مطرح شده است.

از اعتراض در دهلی تا ماجرای مسجد تاریخی اوجین

این تجمع یک روز پس از تحولات مربوط به مسجد تاریخی «شاهی» در شهر اوجین برگزار شد؛ جایی که به گفته رسانه‌های هند، پس از چند شب حضور و تحصن صدها مسلمان در داخل و اطراف مسجد، بخشی از سازه آن برای جلوگیری از اجرای عملیات بولدوزر و در چارچوب طرح تعریض جاده پیش از برگزاری مراسم مذهبی هندوها، «سیمهاستا ۲۰۲۸»، برداشته شد.

بر اساس گزارش رسانه‌های هندی، حدود سه فوت از بخش بالایی سقف مسجد که در آن نماز اقامه نمی‌شود، به‌صورت دستی برداشته شد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که مسلمانان برای چند شب در مسجد تجمع کرده بودند تا از اجرای عملیات تخریب جلوگیری کنند.

در همین زمینه، «لوبیب بشیر» با اشاره به مقاومت مسلمانان اوجین، خواستار همبستگی بیشتر مسلمانان شد و تجمع دهلی را بخشی از اعتراض به حملات علیه مساجد و برخورد با جوامع به حاشیه رانده‌شده دانست.

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