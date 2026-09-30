حشد الشعبی ۲ متهم به اقدامات تروریستی را بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان الحشد الشعبی عراق از بازداشت دو متهم به اقدامات تروریستی در استان الانبار خبر داد.

این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: نیروهای اطلاعاتی گردان سوم تیپ ۵۷ وابسته به فرماندهی الحشد الشعبی در استان الانبار، در چارچوب یک عملیات مشترک در حوزه مسئولیت خود، اقدام به جست‌وجو و بازرسی برای شناسایی و بازداشت شماری از افراد تحت تعقیب بر اساس دستورات قضایی کردند.

بر اساس این بیانیه، در جریان این عملیات دو فرد تحت تعقیب که به پرونده‌های مرتبط با ماده ۴ قانون مبارزه با تروریسم متهم بودند، بازداشت شدند. حکم بازداشت این افراد از سوی دادگاه الکرخ صادر شده بود.

الحشد الشعبی اعلام کرد نیروهای این سازمان همچنان به اجرای مأموریت‌های امنیتی خود در مناطق تحت مسئولیت ادامه می‌دهند و با پیگیری افراد تحت تعقیب دستگاه قضایی، برای تقویت امنیت و ثبات تلاش می‌کنند.

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