پست جنجالی چهره صهیونیست و خشم در ایرلند؛ »وقت آن است پیجرها را در ایرلند هم منفجر کنیم!«

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انتشار یک پست جنجالی از سوی «یوگنی زاروبینسکی»، چهره رسانه‌ای اسرائیلی، درباره کار گذاشتن پیجر در ایرلند، با واکنش‌های گسترده و محکومیت کاربران همراه شده است؛ اظهارنظری که همزمان با افزایش اعتراض‌ها در ایرلند نسبت به اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه منتشر شد.

زاروبینسکی در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خب، وقت آن است پیجرهایی را که در ایرلند پخش کرده‌ایم فعال کنیم.» این اظهارنظر با توجه به عملیات تروریستی انفجار هزاران دستگاه پیجر و تجهیزات ارتباطی در لبنان در سپتامبر ۲۰۲۴، خشم ایرلندی‌ها از صهیونیست‌ها را شدت بخشید.

شماری از کاربران در واکنش به این پست، آن را اشاره‌ای به وجود شبکه‌هایی وابسته به رژیم صهیونیستی برای انجام اقدامات خرابکارانه و تروریستی در ایرلند دانستند.

یکی از محورهای اصلی واکنش‌ها این بود که چنین اظهارنظری به معنای اعتراف به برنامه‌ریزی برای اقدامات مشابه در خاک ایرلند است. کاربران با اشاره به عملکرد سرویس‌های اطلاعاتی رژم صهیونیستی و عملیات تروریستی پیجرها در لبنان، نوشتند که «سرویس‌هایی که از اسرائیل فعالیت می‌کنند و مرتکب جنایات جنگی شده‌اند، برای اقدامات تروریستی در ایرلند نیز برنامه‌ریزی کرده‌اند».

برخی نیز خواستار مجازات عاملان این اقدامات شده و نوشتند: «آنها فقط می‌توانند به سمت کودکان بی‌گناه شلیک کنند» و همه عاملان این اقدامات باید به حبس ابد محکوم شوند. برخی کاربران نیز تأکید کردند که «جهانیان دیگر می‌دانند چه کسانی تروریست واقعی هستند».

انتشار این پست در شرایطی صورت گرفت که دیدار تیم‌های فوتبال ایرلند و رژیم صهیونیستی در لیگ ملت‌های اروپا نیز به صحنه‌ای برای ابراز اعتراض بازیکنان ایرلندی تبدیل شد.

بازیکنان ایرلند در دیدار ۲۷ سپتامبر در شهر دبرسن مجارستان، بازوبندهای مشکی بر بازو داشتند و هنگام پخش سرود رژیم صهیونیستی سرهای خود را پایین انداختند. دو تیم همچنین پیش از آغاز مسابقه دست ندادند و پرچم‌های تیم‌ها را نیز مبادله نکردند.

این اقدام در شرایطی انجام شد که در داخل ایرلند فشار قابل توجهی برای تحریم مسابقه و عدم رویارویی با تیم رژیم صهیونیستی شکل گرفته بود. حتی «گاوین بازونو»، دروازه‌بان ایرلند، از حضور در این دو مسابقه خودداری کرد و دلیل تصمیم خود را مخالفت شخصی با کشتار غیرنظامیان اعلام کرد. ایرلند در همان دیدار نیز با نتیجه ۳ بر صفر مقابل رژیم صهیونیستی به پیروزی رسید.

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