به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امروز ۳۰ سپتامبر موعد خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی از عراق است. بر این اساس باید تمامی نیروهای اشغالگر خارجی خاک عراق را ترک کنند و امنیت عراق توسط دولت مرکزی این کشور تامین شود و تمامی نیروهای مسلح عراقی سلاح های خود را به دولت عراق تسلیم کنند.

اما نشریه «وال‌استریت ژورنال» به نقل از یک مقام پنتاگون گزارش داد آمریکا بخشی از قابلیت‌های اطلاعاتی و شناسایی خود در عراق را حفظ خواهد کرد و تعدادی سامانه پدافندی و تفنگدار آمریکایی نیز برای حفاظت از اماکن و هیأت‌های دیپلماتیک این کشور در عراق باقی می‌مانند.

به اعتقاد ناظران بین‌المللی اگر قرار است «خروج» آمریکا از عراق واقعی باشد، حفظ قابلیت‌های اطلاعاتی و شناسایی در داخل کشور، این ادعا را زیر سؤال می‌برد؛ چون اطلاعات و شناسایی بخشی از توان نظامی برای رصد و پایش تحولات امنیتی است.

«سیدعباس الموسوی» نماینده دبیرکل نجباء در ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا به توضیح تحولات اخیر عراق از جمله خروج نیروهای آمریکایی از عراق، درخواست برای خلع سلاح مقاومت و اقدام آمریکایی محدودیت پروازهای ایرانی به عراق پرداخت.

حجت الاسلام سیدعباس موسوی نماینده دبیرکل نجباء در ایران با اشاره به فرا رسیدن موعد خروج نیروهای آمریکایی از عراق گفت: ما مطلقاً هیچ اعتمادی به هیچ تصمیمی از آمریکا نداریم و به وعده‌های شیطان بزرگ هم اعتمادی نداریم.

وی تاکید کرد: ما اوضاع را از نزدیک زیر نظر داریم و کاملاً آماده و مهیا هستیم.

نماینده دبیرکل نجباء در ایران با اشاره به توطئه آمریکا برای خلع سلاح مقاومت گفت: ما بارها گفته‌ایم و به تمام جهانیان تأکید می‌کنیم که گروه‌های مقاومت عراقی که در مسیر ولایت فقیه ثابت‌قدم هستند به‌ویژه جنبش نُجَباء و کتائب حزب‌الله عراق ، در مسیر شهید بزرگوار، امام خامنه‌ای و فرزند صالحش، و گوهر لبنان و سرور شهدای محور مقاومت، شهید سیدحسن نصرالله (رضوان الله تعالی علیهم اجمعین) گام برمی‌دارند.

وی تصریح کرد: هیچ قدرتی در جهان نتوانسته مقاومت را خلع سلاح کند و این سلاح مقدس جز با نثار جان و روح تسلیم نخواهد شد و جز به دست پاکی که دست امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است، تحویل داده نمی‌شود، هرچند زمان طولانی شود.

موسوی خاطر نشان کرد: این سلاح قبل و بعد از این تاریخ، و تا زمان ظهور امام مهدی (علیه‌السلام)، در دستان افراد امین باقی می‌ماند.

نماینده دبیرکل نجباء در ایران با اظهار تاسف از اقدام اخیر دولت عراق در اطاعت و تسلیم در برابر قلدری آمریکا و بستن فرودگاه های عراق به روی پروازهای ایرانی گفت: این یک تصمیم غیرقانونی است که منعکس‌کننده نظر پارلمان عراق، نیروهای سیاسی عراق، مراجع دینی خردمند یا مردم سربلند عراق نیست و این اقدام صرفاً یک تصمیم ناعادلانه و یکجانبه است.

موسوی گفت: تمام مردم عراق از هر عقیده و گرایشی مخالفت خود را از طریق تظاهرات خشمگین، اعتراضات و بیانیه‌ها ابراز کردند.

وی گفت: موضع مردم ما در این مورد یکپارچه، محکومیت این تصمیم ناعادلانه و یکجانبه است و مخالف هرگونه اقدامی هستند که بدون اجماع ملی انجام شود.

موسوی در پایان گفت: ما مخالف هرگونه تشدید محاصره ایران کشور دوم ما، برادران دینی و مذهبی‌مان هستیم و این اقدامات را توطئه‌ای از جانب آمریکا برای ایجاد تفرقه بین دو ملت برادر ایران و عراق می‌دانیم و آن را قویا محکوم می‌کنیم.

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