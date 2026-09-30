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جلوگیری از ورود دختران محجبه به مدرسه در آذربایجان + ویدیو

۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۱
کد مطلب: 1871939
جلوگیری از ورود دختران محجبه به مدرسه در آذربایجان + ویدیو

ویدئویی از مدرسه‌ای در سومقایت جمهوری آذربایجان خروج چند دانش‌آموز دختر محجبه از مدرسه و گریه آنها را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ویدئویی از مدرسه شماره ۶ در شهر سومقایت جمهوری آذربایجان که خروج چند دانش‌آموز دختر از ساختمان مدرسه را نشان می‌دهد، به‌طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

در این تصاویر، دخترانی با حجاب مطابق با پوشش مذهبی اسلامی دیده می‌شوند که برخی از آنها در حال گریه هستند. رسانه‌های جمهوری آذربایجان گزارش دادند که این دانش‌آموزان به دلیل پوشیدن حجاب از حضور در کلاس‌های درس منع شده‌اند.

انتشار این ویدئو یک هفته پس از آن صورت گرفت که هیئت وزیران جمهوری آذربایجان مقررات مربوط به لباس فرم مدارس را اصلاح کرد. بر اساس تصمیمی که ۲۱ سپتامبر به تصویب رسید، دانش‌آموزان اجازه ندارند لباس‌هایی بپوشند که یکپارچگی لباس فرم تعیین‌شده مدرسه را بر هم بزند یا با اصل سکولاریسم در آموزش عمومی مطابقت نداشته باشد!

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