به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش‌های منتشرشده، دست‌کم ۵۰۰ شهرک‌نشین اسرائیلی روز پنجم از عید «سوکوت» با حمایت و حفاظت نیروهای پلیس اسرائیل وارد محوطه مسجدالاقصی شدند.

در جریان این یورش، «موشه فایگلین»، نماینده پیشین کنست و رهبر حزب «زهوت»، نیز در محوطه مسجدالاقصی میان شرکت‌کنندگان بود. رسانه‌های اسرائیلی تصاویری از حضور وی در این مکان منتشر کرده‌اند.

در روزهای اخیر نیز شماری از نمایندگان کنست و وزیران کابینه اسرائیل وارد محوطه مسجدالاقصی شده‌اند که از جمله آنها «ایتمار بن‌گویر»، وزیر افراطی اسرائیل، است. بن‌گویر در جریان یکی از این حضورها با ادعای مالکیت این مکان مقدس گفت: «ما صاحبان این خانه هستیم؛ ما آنها را شکست دادیم.»

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