نتانیاهو در ابوظبی؛ تلاش امارات برای کشاندن عربستان به ائتلاف امنیتی با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سفر بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به ابوظبی در دو روز پیش به‌عنوان یک رویداد چندان غافلگیرکننده نبود. آنچه بیش از خود سفر تعجب‌برانگیز بود، زمان و محتوای آن بود. این سفر نخستین سفر یک نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به امارات نیست. نفتالی بنت نیز چند سال پیش به این کشور سفر کرده بود، هرچند این نخستین سفر نتانیاهو به امارات محسوب می‌شود.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، اما «محمد بن‌زاید» رئیس امارات که در جریان جنگ نسل‌کشی علیه نوار غزه نسبت به میزبانی از رهبر حزب «لیکود» احساس دشواری و ملاحظاتی داشت، ظاهراً با این اقدام قصد دارد نقشی را که از زمان جنگ عربستان علیه او در یمن از دست داده بود، دوباره به دست آورد. جنگی که در نهایت به اخراج امارات از یمن، انجامید.

بن‌زاید می‌داند که رهبری جریان خلیج فارس برای او جز از جایگاه پایین‌تر و از مسیر عربستان ممکن نیست. از همین رو، ظاهراً تصمیم گرفته در صحنه یمن به ریاض کمک کند. همان جایی که عربستان در آن گرفتار شده و تقریباً به‌صورت روزانه هدف حملاتی قرار می‌گیرد که شهر ریاض پایتخت این کشور، تأسیسات حساس نفتی عربستان در سواحل دریای سرخ و مناطق جنوبی این کشور را هدف قرار می‌دهند.

این حملات در واکنش به محاصره‌ای صورت می‌گیرد که عربستان علیه یمن، اعمال کرده و طی هفته‌های اخیر حملات هوایی گسترده عربستان به استان‌های یمن نیز به آن افزوده شده است.

نشست نتانیاهو با نمایندگان چند کشور عربی

رئیس امارات تنها میزبان نتانیاهو در یک دیدار دوجانبه نبود. بلکه او را در نشستی میزبانی کرد که نمایندگانی از عربستان، قطر، اردن، مراکش و لیبی در آن حضور داشتند.

این نشست پس از درخواست عربستان برای دریافت کمک رژیم صهیونیستی در جنگ یمن برگزار شد. موضوعی که رسانه‌های عبری، آن را گزارش کرده‌اند.

بر اساس گزارش همین رسانه‌ها، نمایندگان این کشورها از نتانیاهو شنیده‌اند که او آمادگی دارد عربستان را با سامانه‌های پدافند هوایی حمایت کند. درست همان کاری که در جریان جنگ علیه ایران برای امارات انجام داد.

اما پرسش اینجاست که چند سامانه پدافند هوایی رژیم صهیونیستی، چه چیز تازه‌ای می‌تواند برای حفاظت از عربستانی اضافه کند که اساساً خود به سامانه‌های مشابه مجهز است و فرانسه و یونان نیز سامانه‌های دیگری را در خاک آن مستقر کرده‌اند؟ عربستان همچنین از کمک‌های آمریکا و ایتالیا و احتمالاً کشورهای دیگر در حوزه دفاعی برخوردار است.

بازی امارات؛ سیاسی‌تر از آنکه نظامی باشد

واقعیت این است که مسئله به یک بازی کامل از سوی امارات مربوط می‌شود. بازی‌ که بیش از آنکه ماهیتی نظامی داشته باشد، سیاسی است و ابوظبی می‌خواهد عربستان را نیز وارد آن کند.

جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران ـ که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در آن به آمریکا کمک می‌کنند ـ و جنگ عربستان علیه یمن، کشورهای خلیج فارس را در برابر دو گزینه قرار داده است. گزینه نخست، حرکت به سمت توافق با تهران و صنعاء برای پایان دادن به بحران است. گزینه‌ای که این کشورها به دلیل ساختار امنیتی خود که اساساً به واشنگتن وابسته است، قادر به انتخاب آن نیستند.

گزینه دوم نیز گرفتار شدن در یک ائتلاف امنیتی ـ سیاسی با تل‌آویو است. ائتلافی که امنیت نظام‌های حاکم در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را تضمین کند و رژیم صهیونیستی و این کشورها سال‌هاست در پی شکل دادن به آن هستند.

آیا ریاض در حال آزمودن گزینه اسرائیل است؟

هرچند نمی‌توان یک نشست اعلام‌نشده سعودی با نتانیاهو را به‌معنای حرکت عربستان به سمت یک اتکای کامل امنیتی به رژیم صهیونیستی ـ به معنای سیاسی کلمه، نه صرفاً نظامی ـ دانست، اما این نشست بدون تردید نوعی سنجش گزینه‌ای از این دست از سوی عربستان است.

در نهایت، آنچه اکنون برای ریاض اهمیت دارد، حفاظت از نظام حاکم در برابر خطر کاهش نفوذ به‌ویژه با توجه به ادامه پیشروی یمنی‌ها و نه صرفاً حفاظت از عربستان در برابر موشک‌ها است.

زیرا اگر حکومت سعودی همچنان ضعیف به نظر برسد و نتواند با حفظ وجهه خود از بحران یمن خارج شود، بخشی از مشروعیت خود را که اساساً کامل نیست، از دست خواهد داد.

اگر درست باشد که حکومت سعودی از رژیم صهیونیستی برای جنگ یمن درخواست کمک کرده، رسیدن ریاض به این نقطه به‌سادگی اتفاق نیفتاده است. عربستان به‌تدریج برای دریافت کمک تلاش کرده و ابتدا آن را از آمریکا و سپس از ترکیه و پاکستان، که در چارچوب ائتلاف مکه با ریاض وارد همکاری شده‌اند، درخواست کرده است.

در عین حال، عربستان گفت‌وگو با ایران را نیز حفظ کرده و از طریق میانجی‌ها برای پایان دادن به جنگ یمن تلاش کرده است. مسیری که در صورت فراهم شدن شرایط، می‌تواند راهی برای خروج از بحران باشد.

نتانیاهو چه کمکی می‌تواند به عربستان بکند؟

اما پرسش اساسی این است که نتانیاهو پس از آنکه در جریان جنگ حمایت از غزه نتوانست هیچ اقدامی علیه نیروهای مسلح یمن انجام دهد ـ زمانی که این نیروها، بندر ایلات در دریای سرخ را مسدود کرد و سراسر اراضی اشغالی را هدف حملات خود قرار داد ـ اکنون چه کاری می‌تواند برای عربستان انجام دهد؟

در هر صورت، نشانه‌هایی وجود دارد که حاکی از بازگشت عربستان به گزینه‌هایی است که محمد بن‌زاید دنبال می‌کرد. گزینه‌هایی که محمد بن‌سلمان ولیعهد عربستان از اواسط دهه گذشته شروع به حرکت در مسیر آنها کرده بود.

نکته قابل توجه این است که گزارش‌هایی ـ هرچند نمی‌توان آنها را تأیید کرد ـ از میانجیگری نتانیاهو میان ریاض و ابوظبی خبر داده‌اند. موضوعی که همزمان با ورود «منصور بن‌زاید» معاون رئیس امارات، به عربستان رخ داده است.

چرا ابوظبی سفر نتانیاهو را علنی کرد؟

یکی از نشانه‌های مهم این سفر آن است که امارات آن را مخفی نگه نداشت. هرچند جزئیات آن را منتشر نکرد، اما از طریق خبرگزاری رسمی امارات آن را به‌صورت علنی اعلام کرد.

در اینجا یک احتمال دیگر نیز وجود دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. تلاش ابوظبی برای حمایت از نتانیاهو در انتخابات رژیم صهیونیستی که قرار است ۲۷ اکتبر برگزار شود.

نتانیاهو در شرایطی قرار دارد که در سطح جهان منزوی شده است. او مخفیانه و با احتیاط به نیویورک می‌رود تا در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. سخنرانی‌ که بیشتر هیئت‌های حاضر از شنیدن آن خودداری کردند.

در همین حال، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا حتی زمانی که هر دو در یک ساختمان در نیویورک حضور داشتند از دیدار با نتانیاهو خودداری می‌کند.

در مقابل، رئیس امارات در روشنایی روز از او در ابوظبی میزبانی می‌کند تا پیام ضمنی این اقدام چنین باشد که کشورهای عربی به اصطلاح میانه‌رو نمی‌خواهند در رژیم صهیونیستی، شخصیت‌های به اصطلاح میانه‌رویی حضور داشته باشند.

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