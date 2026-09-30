خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در بخش‌های پیشین این نوشته، آثار مرتبط با شهید سیدحسن نصرالله و نیز برخی از توصیه‌های قائد شهید به ایشان مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش، توصیف‌های رهبر شهید از سید مقاومت بررسی می‌شود؛ ویژگی‌هایی که می‌توان آنها را از ابعاد «مکتب نصرالله» برشمرد.

در سخنان رهبر شهید انقلاب اسلامی، ویژگی‌های شهید نصرالله که می‌توان آنها را اوصاف بنیادین جبهه مقاومت دانست، در تعابیری همچون «مجاهد بزرگ و خستگی‌ناپذیر زمان، عزت‌دهنده به اسلام و جبهه مقاومت، افزودن مستمر بر توانایی و قدرت جبهه مقاومت، داشتن صبر و توکل، ترکیب جهاد با عقل، شجاعت، فداکاری و ازخودگذشتگی، مدافع شجاع مظلومان و زبان گویای ملت‌های منطقه، رشد دادن مرحله‌ای، صبورانه، منطقی و طبیعی اهداف و نیروها» بیان شده است.

به نظر می‌رسد از دیدگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی، شناخت کامل حزب‌الله و شهید نصرالله تنها برای کسانی میسر است که از قدرت «بصیرت» برخوردار باشند. ایشان در دیداری با دانشجویان فرموده بودند:

«اینکه می‌بینید فلان مدّعی روشنفکری مثلاً فرض بفرمایید در مورد حزب‌اللهِ لبنان یا سیّدحسن‌نصرالله یا پدیده‌ی دیگری ازاین‌قبیل، ابراز شبهه می‌کند، این بر اثر نشناختن محیط است؛ یعنی خوشبینانه‌اش این است. البتّه نگاه بدبینانه هم ممکن است کسی داشته باشد؛ امّا خوشبینانه‌اش این است که نمی‌داند در منطقه چه خبر است، نمی‌داند سیّدحسن‌نصرالله یعنی چه، حزب‌الله یعنی چه، ارتباطش با ایران چه تأثیراتی در سرنوشت کشور و سرنوشت انقلاب دارد؛ این بر اثر ندانستن است. پس با چشم باز به محیط دانشجویی و محیط کشور و محیط جهان نگاه کردن که بنده دو سه سال قبل از این تعبیر کردم به «بصیرت»، بعضی‌ها هم دردشان آمد که آقا بصیرت، بصیرت! چرا می‌گویید بصیرت؟ خب بصیرت است دیگر؛ بصیرت یعنی با چشم باز نگاه کردن».

بر این اساس، می‌توان گفت «بصیرت» شرطی بنیادین برای درک ابعاد «مکتب نصرالله» است.

این بصیرت حتی در نوع نگاه به عزای شهادت شهید نصرالله نیز نمود پیدا می‌کند. به‌عنوان نمونه، آیت‌الله شهید سید علی حسینی خامنه‌ای درباره ویژگی‌های عزاداری برای این شهادت فرمودند: «{جنس عزای برای نصرالله} از جنس عزاداری برای سیّدالشهدا حسین‌بن‌علی(علیهما السّلام) است؛ زنده‌کننده، و درس‌دهنده، و انگیزه‌بخش، و امیدآفرین است».

ایشان تأکید داشتند که این جنس از عزاداری در قلب و جان همگان نفوذ کند: «جنس عزای ما از جنس عزای سیّدالشّهدا(علیه السّلام) است؛ زنده و زنده‌کننده است. عزاداریم امّا این عزا ما را به حرکت و پیشرفت و شوق بیشتر به کار وادار می‌کند. من می‌خواهم این پیام را در دل و جان خودمان، به معنای واقعی کلمه نفوذ بدهیم، احساس کنیم عزاداریِ ما هم باید ما را به پیش ببرد».

بدون شک، نگاه بصیرتی به موضوع عزاداری سید نصرالله، در عزای رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز باید تداوم یابد تا انتقام نهایی ایشان با نابودی همه دشمنان تحقق یابد.

سید علی اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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