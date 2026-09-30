پنتاگون پایان حضور نظامی در عراق را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت جنگ آمریکا از پایان رسمی عملیات «عزم راسخ» در عراق خبر داد و اعلام کرد که واشنگتن و شرکای آن در ائتلاف بین‌المللی، این عملیات را در عراق به پایان رسانده‌اند.

بغدادالیوم نوشت: پنتاگون اعلام کرد که ایالات متحده و شرکای این کشور در ائتلاف بین‌المللی، رسماً عملیات «عزم راسخ» در عراق را خاتمه داده‌اند.

پنتاگون همچنین تأکید کرد که وزارت جنگ این کشور همچنان آموزش‌های هدفمند و حمایت‌های اطلاعاتی را در اختیار شرکای عراقی خود قرار خواهد داد.

پنتاگون افزود انتظار می‌رود نیروهای امنیتی عراق مسئولیت تلاش‌های مستمر برای تأمین امنیت این کشور و مهار بقایای گروه داعش را بر عهده بگیرند.

این وزارتخانه جزئیات بیشتری درباره روند پایان این عملیات و چارچوب همکاری‌های امنیتی آتی میان آمریکا و عراق ارائه نکرده است.

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