مساجد چوبی گرجستان در سایه فراموشی؛ تلاش فعالان برای نجات میراث اسلامی + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مساجد تاریخی چوبی منطقه «آجارا» در جنوب‌غرب گرجستان، با وجود برخورداری از معماری منحصربه‌فرد، در سال‌های اخیر با فرسودگی و کمبود منابع برای مرمت مواجه شده‌اند. فعالان محلی هشدار می‌دهند که بی‌توجهی می‌تواند بخشی از میراث اسلامی این منطقه را برای همیشه از میان ببرد.

در ارتفاعات آجارا بیش از ۵۰ مسجد تاریخی چوبی وجود دارد که قدمت برخی از آنها به فاصله سال‌های ۱۸۱۷ تا ۱۹۲۶ بازمی‌گردد. این مساجد با استفاده از چوب جنگل‌های منطقه ساخته شده و معماری آنها از خانه‌های سنتی آجارا تأثیر گرفته است؛ با این حال، شماری از آنها اکنون یا نیازمند مرمت فوری هستند یا به‌طور کامل متروکه شده‌اند.

«گورجومی» یکی از نمونه‌های این میراث تاریخی است که آثار فرسودگی در آن به‌وضوح دیده می‌شود. «لیا دکانادزه»، فعال جوان منطقه، با اشاره به وضعیت این مسجد می‌گوید نگران است که در طول زندگی خود شاهد ناپدید شدن آن باشد. در سال گذشته نیز دو مسجد چوبی در آجارا بر اثر آتش‌سوزی از بین رفتند و در دست‌کم یکی از موارد، نقص سیستم برق به‌عنوان علت احتمالی مطرح شده است.

فعالان محلی همچنین معتقدند مشکلات اقتصادی و مهاجرت روستاییان، توان جوامع محلی برای نگهداری از این بناها را کاهش داده است. گروه «جامعه همبستگی» پیش‌تر با تهیه نقشه‌ای از اماکن میراث اسلامی و بررسی وضعیت آنها، برای جلب توجه مسئولان به این مساجد تلاش می‌کرد؛ اما فعالیت این سازمان غیردولتی در پی تحولات سیاسی و محدودیت‌های مربوط به تأمین مالی متوقف شد.

آجارا که حدود یک‌سوم جمعیت آن مسلمان هستند، بخش مهمی از میراث اسلامی گرجستان را در خود جای داده است. فعالان تأکید دارند که این مساجد تنها محل عبادت نیستند و در گذشته محل گردهمایی مردم و تصمیم‌گیری‌های اجتماعی نیز بوده‌اند؛ از همین رو، حفظ آنها را بخشی از حفاظت از تاریخ و میراث فرهنگی گرجستان می‌دانند.

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