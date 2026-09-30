عملکرد طالبان اعتماد شیعیان به حاکمیت افغانستان را از بین برده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیعیان کابل با اشاره به ایجاد شرایط سخت‌گیرانه وزارت دادگستری طالبان علیه جامعه شیعه افغانستان، می‌گویند که جامعه تشیع اعتماد خود را نسبت به دستگاه حکومتی طالبان از دست داده‌اند.

سلیمان احمدی، از ساکنان کارته‌سخی شهر کابل، به خبرنگار ابنا گفت: «مردم فشار زیادی را از جانب حکومت امارت اسلامی تحمل می‌کنند. بیکاری رو به افزایش است، فقر گسترش یافته، فقه جعفری نادیده گرفته می‌شود و مراکز شیعیان به بهانه‌های مختلف مسدود می‌شود. تمام این موارد باعث شده که اعتماد مردم نسبت به حکومت از بین برود.»

آقای احمدی اظهار داشت که شرایط طوری برای مردم و به‌ویژه شیعیان حاکم شده که روند حکومت‌داری بر شانه‌هایشان سنگینی می‌کند؛ با این حال، مردم و کسانی که پیش‌تر فعال بودند، از ترس بازداشت یا بدرفتاری لب به انتقاد، حتی به صورت مسالمت‌آمیز نمی‌گشایند.

او بیان کرد که شیعیان برای حل مشکلات‌شان، به‌خصوص مسائل مربوط به دادستانی یا فعالیت‌های بازرگانی، نمی‌توانند به ادارات مربوطه مراجعه کنند و اگر هم مراجعه کنند، تصمیم‌ها و احکام جانب‌دارانه صادر می‌شود و مهم‌تر از همه این‌که هیچ‌کس حق اعتراض ندارد.

از سوی دیگر، برخی دیگر از ساکنان شیعه شهر کابل می‌گویند که برخی از دفاتر و مراکز شیعی که تحت نظام امارت اسلامی فعالیت داشتند، تا حدودی به مشکلات رسیدگی می‌کردند، به تازگی مسدود شده‌اند و هیچ دریچه معتبری برای رسیدگی به قضایا و مشکلات جامعه تشیع باقی نمانده است.

نصیر علی‌زاده در پاسخ به این پرسش که کدام نهادهای شیعی برای جامعه تشیع کارآمد بودند، بیان داشت که کمیسیون عالی شیعیان و همچنین دفتر برخی از بزرگان در منطقه «سرکاریز» غرب کابل پیگیر مشکلات مردمی بودند.

به گفته او، در حال حاضر حتی اگر خانواده‌های شیعه با مشکلی روبه‌رو شوند، به ادارات حکومتی طالبان مراجعه نمی‌کنند؛ نه به این دلیل که مشکلی حل نمی‌شود، بلکه از ترس این‌که دردسر دیگری برایشان ایجاد شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که حکومت طالبان در روزهای اخیر اکثر مراکز و دفاتر مربوط به جامعه تشیع، از جمله کمیسیون عالی شیعیان را مسدود کرده‌اند؛ کمیسیونی که بیشترین تلاش را برای رسیدگی به حل مشکلات شیعیان انجام می‌داد.

این رفتار در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های طالبان بارها اعلام کرده‌اند نظام امارت اسلامی مربوط به همه مردم افغانستان است و دروازه آن به روی همگان باز است؛ اما آنچه در عمل دیده می‌شود، نشان می‌دهد که نظام کنونی آن‌ها برای بخشی از جامعه افغانستان قابل اعتماد نیست.

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