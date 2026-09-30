مقتدی صدر تیپ روز موعود را منحل کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید مقتدی صدر، رهبر جریان ملی شیعی عراق، روز چهارشنبه از انحلال تیپ روز موعود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری عراق (واع)، صدر در بیانیه‌ای اعلام کرد: استقلال عراق و پایان نهایی دوره حضور آمریکا و ائتلاف بین‌المللی را اعلام می‌کنیم. خدا را شکر و از تلاش‌های نخستین مجاهدان و یاران مقاومت نیز تشکر می‌کنیم.

وی افزود: انحلال تیپ روز موعود را فوراً اعلام می‌کنیم و جیش الإمام را به مؤسسه انصار امام مهدی(عج) تبدیل خواهیم کرد.

صدر همچنین از ارتش آمریکا خواست بابت تمامی خسارت‌هایی که در پی اشغال خاک عراق وارد شده است، غرامت پرداخت کند و از همه طرف‌ها خواست در این زمینه شکایت‌های قانونی مطرح کنند.

وی در ادامه به آمریکا و کشورهای همسایه درباره پیامدهای مداخله در امور داخلی عراق هشدار داد و گفت چنین اقداماتی ممکن است به قطع روابط و برخورد متقابل، به‌ویژه در مسائل سیاسی و اعتقادی و کشاندن عراق به درگیری‌های منطقه‌ای منجر شود.

وی افزود: امیدواریم آمریکا نیز به صورت متقابل با عراق تعامل دیپلماتیک داشته باشد و با عراق، دولت و ملت آن از موضع برتری برخورد نکند.

صدر همچنین با اشاره به الزامات پایان اشغال، سه موضوع را مطرح کرد:

۱. انحصار سلاح در دست دولت از طریق برنامه‌ای علنی، کارشناسی‌شده و دارای نتایج واقعی، ملموس و مورد رضایت مردم و مرجعیت.

۲. کناره‌گیری فوری رهبران سیاسی از فعالیت سیاسی و باز کردن مسیر برای چهره‌های جدید، با هدف پایان دادن به فساد و حرکت در مسیر اصلاحات.

۳. تقویت و فعال‌سازی نیروهای امنیتی در تمامی بخش‌ها، به‌ویژه نیروهای مرزبانی.

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