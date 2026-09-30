جلد اول کتاب «فی رحاب اهل البیت(ع)» به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جلد اول کتاب «فی رحاب اهل البیت علیهم‌السلام» مصونیت قرآن کریم از تحریف به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد.

این کتاب در ۱۱۹ صفحه با بررسی شواهد و دلایل روایی و تاریخی، بر مصونیت قرآن کریم از تحریف تأکید دارد و تلاش می‌کند مبانی این دیدگاه را برای مخاطبان انگلیسی‌زبان تبیین کند.

در این اثر، اهتمام ویژه پیامبر اکرم(ص) به مکتوب و جمع‌آوری شدن قرآن کریم و نظارت ایشان بر چگونگی حفظ و نگهداری آن از سوی حافظان وحی، از جمله شواهد تاریخی مورد استناد قرار گرفته است. همچنین تلاش مسلمانان در دوره‌های نخستین اسلام برای گردآوری و حراست از قرآن و جایگاه این کتاب به عنوان منبع اصلی فرهنگ، سیاست و عقاید مسلمانان مورد توجه قرار گرفته است.

این کتاب همچنین دیدگاه علمای امامیه و بسیاری از بزرگان اهل‌سنت درباره مصونیت قرآن از تحریف را بررسی کرده و با اشاره به روایاتی که به وقوع تحریف در قرآن دلالت دارند، آنها را از نظر سند و دلالت قابل استناد ندانسته است.

در بخش دیگری از این اثر، بر پیامدهای طرح ادعای تحریف قرآن در ایجاد اختلاف میان مسلمانان تأکید شده و نویسنده معتقد است طرح این مسئله در مواردی با انگیزه ایجاد تفرقه میان فرقه‌های مختلف اسلامی صورت گرفته است.

کتاب «فی رحاب اهل بیت(ع)» به همت سید عبدالرحیم موسوی تهیه شده و اثر پژوهشی مجمع جهانی اهل بیت(ع) است. این اثر از سوی موسسه اسلامی لندن، به نمایندگی علی الحکیم به زبان انگلیسی ترجمه و در قطع رقعی منتشر شده است.

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